Van 't Wout naar WB-zilver achter sterke Dandjinou op 1.000 meter in Seoul

Jens van 't Wout heeft zilver en brons overgehouden aan de wereldbeker shorttrack in Seoul. Nadat de Nederlandse shorttracker zaterdag al brons had gewonnen op de 1.500 meter, schaatste Van 't Wout op de slotdag van het World Tour-weekend in Zuid-Korea knap naar zilver op de 1.000 meter.

Van 't Wout probeerde in de laatste rondjes nog bij winnaar William Dandjinou te komen, maar de Canadees reed soeverein naar de zege. Het is de zesde gouden medaille in de negen wereldbekerfinales voor Dandjinou dit seizoen.

Daan Kos was de andere Nederlander die in actie kwam op de kilometer, maar hij werd al uitgeschakeld in de kwartfinales.

Van 't Wout en Kos kwamen met Sjinkie Knegt en Teun Boer ook in actie op de aflossing. Nadat de mannen zaterdag laatste waren geworden in de halve finales door een val van Van 't Wout, ging het in de B-finale zondag ook niet van harte.

Nederland kwam als eerste over de streep, maar de jury oordeelde - ietwat streng misschien - dat Van 't Wout de Canadees Steven Dubois onderuit had gekegeld. En dus: diskwalificatie. China won goud in de A-finale, voor Japan en Zuid-Korea.

Diskwalificatie gemengde aflossing

Ook in de eerste finale van de slotdag in Seoul werd de Nederlandse ploeg gediskwalificeerd. Op de gemengde aflossing leek het er lang op dat Nederland brons had gepakt, maar toen Van 't Wout, Boer, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer al klaar stonden voor de huldiging riep de jury om dat de Dutch Lions, zoals de Nederlandse teamnaam luidt in het nieuwe shorttrackformat, een penalty hadden gekregen.

Een duwtje van Xandra Velzeboer tegen Florence Brunelle halverwege de race kostte Nederland een podiumplaats. Zuid-Korea won thuis voor het uitzinnige eigen publiek, voor China (zilver) en Canada (brons).

2:31 Duwtje Velzeboer kost Nederland WB-brons op gemengde relay in Seoul

De eerste vier World Tour-weekenden zitten erop, na twee races in Montreal, een in Peking en een in Seoul. Begin februari worden de volgende wereldbekerraces afgewerkt in Tilburg.

Het zesde en laatste World Tour-weekend vindt een week later plaats in Milaan. Daarvoor rijden de shorttrackers nog het EK, op 17 januari in Dresden.