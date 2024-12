NOS Schaatsen • vandaag, 07:19 • Aangepast vandaag, 09:39 Van 't Wout grijpt brons op 1.500 meter, Velzeboer verrassend uitgeschakeld

Jens van 't Wout heeft een bronzen World Tour-medaille veroverd op de 1.500 meter in Seoul. In de finale kwam hij als vierde over de finish, maar vanwege een straf voor nummer drie Steven Dubois schoof Van 't Wout een plek op.

Voor Xandra Velzeboer was het toernooi op de 1.000 meter al na de halve finales klaar. Dit seizoen stond ze tot nu toe elke keer op het podium op de kilometer, maar bij het vierde World Tour-weekend van het seizoen haalde ze de finale niet.

Van 't Wout, die eerder dit seizoen in Peking goud won op de 1.000 meter, won zijn halve finale soeverein en toonde ook in de finale zijn goede vorm. De 23-jarige Nederlander reed knap mee voorin de groep, maar werd door een inhaalactie binnendoor van Dubois aan de kant geslingerd.

Hij bleef overeind, maakte de race af en kwam uiteindelijk als vierde over de eindstreep. Omdat Dubois achteraf bestraft werd voor zijn ongeoorloofde inhaalactie mocht Van 't Wout alsnog op het podium plaatsnemen.

Geen finaleplaats Velzeboer

Velzeboer had het moeilijk op de eerste finaledag in Zuid-Korea. In de kwartfinales van de 1.000 meter was ze met een tweede plaats al niet heel overtuigend en in de halve finale lukte het haar ook niet de race naar haar hand te zetten.

Ze reed op de vierde plek en kon niet makkelijk een inhaalactie maken. Uiteindelijk kwam ze toch nog op de derde plek te rijden, maar dat was niet genoeg voor een finaleplaats.

Haar zus Michelle Velzeboer stond wel in de finale. Daarin lag ze lange tijd op medaillekoers, maar in de slotfase werd ze alsnog voorbij gestreefd. Ze kwam uiteindelijk als vijfde over de finish.

Net als Van 't Wout stond Friso Emons in de finale van de 1.500 meter. Hij eindigde op de zesde plaats. De zege was voor de Canadees William Dandjinou, die dit seizoen al twee keer eerder goud pakte op de 1.500 meter.

Emons ging in zijn halve finale op de 1.500 meter onderuit, maar werd later door de jury toegevoegd aan de startlijst van de finale. Hij werd namelijk meegenomen in de val van de Chinees Liu Guanyi, die achter hem reed. Emons zelf reed op dat moment op de tweede plaats. In de finale kwam Emons er niet aan te pas.

Aflossingsploeg vrouwen grijpen naast medaille

De aflossingsploeg van de vrouwen, met de Velzeboer-zussen, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot, kreeg in de halve finale een straf en leek een finaleplaats mis te lopen. Maar na een protest verschenen de Nederlandse vrouwen toch aan de start. Daarin werden ze vierde, achter Canada, Italië en Zuid-Korea.

Eerder op de dag plaatste Nederland zich voor de finale van de gemengde aflossing. Het Oranjekwartet, bestaande uit Teun Boer, Jens van 't Wout, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer, won de halve finale waarin verder Zuid-Korea, Italië en Polen zaten.

De aflossingsploeg van de mannen veroverde geen finaleplaats. Boer, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Van 't Wout waren bezig aan een goede race, maar Van 't Wout ging vlak voordat hij De Laat een duw moest geven onderuit.

Op de 500 meter voor mannen was er geen finaleplaats voor een Nederlander. Voor Van 't Wout en De Laat waren de kwartfinales het eindstation.