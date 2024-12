Orange Pictures Xandra Velzeboer

Mislukt shorttrackweekend Velzeboer in Seoul: duw, penalty en verloren gezichtsscherm

Het was niet het weekend van shorttrackster Xandra Velzeboer. De 23-jarige Nederlandse kende al geen goede eerste dag van de World Tour-wedstrijden in Zuid-Korea. En dag twee ging niet veel beter.

Velzeboer gaf in de finale van de gemengde aflossing de Canadese Florence Brunelle een klein zetje waardoor Nederland werd gediskwalificeerd. Op de 500 meter, waarop ze de eerste drie races van deze winter had gewonnen, werd Velzeboer gediskwalificeerd in de finale wegens een worsteling met de Italiaanse Arianna Fontana.

Velzeboer bleef op de been en kreeg enkele rondes later ook nog een hand in het gezicht waardoor haar gezichtsscherm af vloog. Weinig zat mee voor Velzeboer in Zuid-Korea.

3:05 Ook 500 meter mislukt voor Velzeboer: diskwalificatie en verloren gezichtsscherm

Zaterdag ging het ook al zo moeizaam. Velzeboer was vroeg klaar op de 1.000 meter, want ze wist zich niet te plaatsen voor de finale. Dit seizoen stond Velzeboer elke keer op het podium op de kilometer, maar bij het vierde World Tour-weekend van het seizoen strandde ze in de halve finale.

Diskwalificatie mixed relay

Velzeboer was het dichtst bij een medaille op de gemengde aflossing. Lang leek het erop dat Nederland brons had gepakt, maar toen Velzeboer met Jens van 't Wout, Teun Boer en zus Michelle Velzeboer al klaar stond voor de huldiging riep de jury om dat de Dutch Lions, zoals de Nederlandse teamnaam luidt in het nieuwe shorttrackformat, een penalty hadden gekregen.

Een duwtje van Xandra Velzeboer tegen Brunelle halverwege de race werd Nederland fataal.

2:31 Duwtje Velzeboer kost Nederland WB-brons op gemengde relay in Seoul

Zo begon de laatste dag van het World Tour-weekend in Seoul met een diskwalificatie voor Nederland. Zuid-Korea won thuis voor het uitzinnige eigen publiek, voor China (zilver) en Canada (brons).

Dubbele val op 1.500m

Xandra Velzeboer kwam niet in actie op de 1.500 meter, Zoe Deltrap en Diede van Oorschot reden wel de mijl namens Nederland. Maar in de halve finales ging het fout: Deltrap viel en nam in haar val Van Oorschot mee.

De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold won voor het eerst een race sinds haar wereldtitel op de 1.000 meter, negen maanden geleden in Rotterdam. De Belgische Hanne Desmet pakte zilver, de Amerikaanse Corinne Stoddard won brons.

Santos-Griswold won anderhalf uur later ook haar tweede goud van het weekend door in de finale op de 500 meter Brunelle (zilver) en Desmet (brons) te verslaan.

De eerste vier World Tour-weekenden zitten erop, na twee weekenden in Montreal, een in Peking en een in Seoul. Begin februari worden de volgende wereldbekerraces afgewerkt in Tilburg.

Het zesde en laatste World Tour-weekend vindt een week later plaats in Milaan. Daarvoor rijden de shorttrackers nog het EK, op 17 januari in Dresden.