NOS Voetbal • vandaag, 08:11 Na blessure Rodri stortte City ineen, wanneer eindigen de kopzorgen voor Guardiola?

Het lukt Manchester City maar niet om zich uit het wak te hijsen waar het tien wedstrijden geleden in is gezakt. Bij de club die het internationale voetbal de laatste tien jaar domineerde, gaat de laatste tijd alles mis, mede door een groot aantal blessures.

Het zorgt bij succestrainer Pep Guardiola voor kopzorgen. In een interview vertelde hij in deze crisistijd minder te eten en slechter te slapen. Na de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord, dat terugkwam van een 3-0 achterstand, stonden er krassen in zijn gezicht.

Dat Guardiola het zwaar heeft, vindt Frank de Boer, zijn oud-teamgenoot bij FC Barcelona, helemaal niet gek. "Het is gewoon een hele zware job", zegt De Boer, die de Premier League kent als ex-trainer van Crystal Palace en analist bij Viaplay.

Getty 1999: Frank de Boer (links) en Pep Guardiola (rechts) zetten Nwankwo Kanu, Dennis Bergkamp kijkt toe

"Guardiola is sowieso van zichzelf al een denker, dus hij zal in een periode als deze al helemaal malen over hoe hij dit op kan lossen. Maar zijn opties zijn ook schaars."

Vanmiddag om 17.30 uur speelt Manchester City de stadsderby tegen Manchester United.

Neerwaartse spiraal

City begon goed aan het seizoen, maar een maand na de zware knieblessure van Ballon d'Or-winnaar Rodri ging het mis. In de League Cup werd verloren van Tottenham Hotspur en daarna werd in een reeks duels met Bournemouth, Sporting CP, Brighton, weer Tottenham Hotspur, Feyenoord, Liverpool, Nottingham Forest, Crystal Palace en Juventus maar eenmaal gewonnen.

In veel van die wedstrijden was Manchester City nog altijd het meeste in balbezit. Maar City kreeg vanaf november wel het meeste doelpunten tegen van alle teams in de beste vijf competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk).

Stom toeval of botte pech is dat niet. Het verwachte aantal tegendoelpunten op basis van de kwaliteit van de kansen tegen is dit seizoen per wedstrijd 1,3. Dat is 0,4 meer dan vorig seizoen. Er wordt nu 3,6 keer per wedstrijd op het doel van City geschoten, in plaats van 2,9 in de vorige voetbaljaargang.

ANP Vrolijkere tijden voor City, Guardiola en Rodri

De Boer ziet City steeds in de problemen komen. "Dit seizoen is Guardiola eigenlijk met drie aanvallende middenvelders gaan spelen. Daarachter staat dan alleen Ilkay Gündogan of voor diens blessure Mateo Kovacic. Als het dan even niet loopt, vallen er enorme gaten in de omschakeling."

"Rodri kon die met zijn inzicht en kracht dichtlopen. Dat kunnen die andere spelers, die aan de bal wel fantastisch zijn, niet. Daarom moet Guardiola in mijn ogen nu iets defensiever denken. Met een middenvelder die wat gereserveerder speelt naast die enige controleur."

Zonder Rodri verslechterden de verdedigende statistieken van City drastisch. Het winstpercentage is gekelderd van 73 procent met Rodri naar 51 procent zonder: een enorm verschil.

24 uur per dag

Het gat met Liverpool, dat gisteren gelijkspeelde tegen Fulham, op de ranglijst is op dit moment negen punten. Voor de winterstop staan voor City, dat nu vierde staat in de Premier League, na de Manchester derby nog wedstrijden tegen Aston Villa, Leicester City en Everton op het programma.

Voor nu is het voor Guardiola een fase van volhouden. In zijn interview met Toni vertelde hij dat het ondanks alles goed met hem gaat. "Als we het straks omdraaien, zullen we deze periode niet vergeten. We zullen meer waarderen wat we in het verleden hebben gedaan en wat we in de toekomst gaan doen."

Volle ziekenboeg, maar transferwindow bijna open Het lijstje geblesseerden bij Manchester City is groot: naast Rodri zijn ook John Stones, Manuel Akanji, Nathan Aké, Phil Foden, Oscar Bobb en Mateo Kovacic niet fit. Volgens Guardiola zit daarin de kern van het probleem. Hoewel City enorm veel spelers onder contract heeft staan, wil hij zijn selectie in de winter graag uitbreiden. De kans dat er binnenkort een of twee middenvelders bijkomen, is dan ook groot. Anderzijds moet City door het geschil met de Premier League over financiën wel op op zijn tellen passen.

Maar totdat City het lek boven heeft, zal Guardiola het zwaar hebben, vreest De Boer. "Je neemt het 24 uur per dag mee als je in zo'n fase zit. Ik ging in zulke periodes al om een uur of half tien naar bed, omdat ik wist dat als ik om een uur of vier even wakker zou worden, ik zou gaan malen over hoe ik het die dag aan ging pakken."

"Dan denk je niet alleen over de tactiek, maar ook over hoe je bepaalde jongens in je groep ging benaderen. Dan kun je niet meer slapen. Daar ontkom je niet aan."