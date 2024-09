AFP

NOS Voetbal • vandaag, 08:52 Vandaag begint 'trial of the century': Manchester City versus Premier League

Manchester City vecht de komende weken voor zijn status van Premier League-club. Niet op het veld, daar gaat alles crescendo voor de koploper, maar in de rechtbank. Engelse media spreken van een 'trial of the century' (rechtszaak van de eeuw, red.).

Vandaag staan de Premier League en haar regerend landskampioen voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar. Manchester City is door de Premier League aangeklaagd voor het overtreden van 130 financiële regels tussen 2009 en 2018.

De meeste aanklachten tegen City gaan over het niet verstrekken van juiste financiële informatie over bijvoorbeeld salarissen van trainers en spelers.

Mocht Manchester City schuldig worden bevonden, kan de Premier League punten in mindering brengen of zelfs beslissen tot uitsluiting, waardoor de club gedwongen zou degraderen naar de Championship. Volgens Engelse media is het "onmogelijk" om de uitkomst van de zaak te voorspellen.

Fictieve sponsordeals

Het Duitse nieuwsblad Der Spiegel publiceerde de afgelopen jaren verschillende uitgelekte documenten over de financiële situatie bij de Engelse club. Daarin staat dat City via fictieve sponsordeals met satellietbedrijven van zijn eigenaar meer geld in de club pompte, ook kregen spelers een hoger salaris uitbetaald dan gecommuniceerd.

Dat document was aanleiding voor de Premier League en de UEFA om onderzoek te doen naar de club.

Manchester City is sinds 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group. In die tijd heeft de club acht keer de Premier League gewonnen. Het geld van de Group komt op verschillende manieren binnen. Vier van de tien hoofdsponsors van de club zijn eigendom van de Group, waaronder ook shirtsponsor Etihad Airways.

9:03 Sportexplainer: waarom Financial Fair Play niet meer bestaat

Voetbal en geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te zorgen dat niet alleen de rijke clubs kunnen winnen, werden er regels bedacht: Financial Fair Play. In 2009 werden deze regels ingevoerd, maar veel clubs, waaronder City, wisten deze financiële regels te omzeilen.

Volgens de Premier League hebben The Citizens over een periode van vijf jaar niet voldaan aan de financiële regels van de UEFA. Inmiddels bestaat Financial Fair Play niet meer, in de tussentijd worden er nieuwe reglementen opgesteld.

'Onschuldig tot tegendeel bewezen is'

Toen de beschuldigingen in februari 2023 voor het eerst aan het licht kwamen, zei City verrast te zijn door de beschuldigingen van de Premier League. De club heeft naar eigen zeggen niets fout gedaan.

"Manchester City is verrast door de bekendmaking van deze vermeende schendingen van de Premier League-regels, vooral gezien de uitgebreide betrokkenheid en de enorme hoeveelheid gedetailleerd materiaal waarvan de Premier League is voorzien."

De trainer van City, Pep Guardiola, reageerde in eerdere persconferenties al op de beschuldigingen. De 53-jarige oefenmeester benadrukte dat de club "onschuldig is tot het tegendeel bewezen is".

Weer City Manchester City is in het verleden al eerder gestraft geweest voor het overtreden van de regels. In 2014 werd de club door de UEFA op de vingers getikt wegens overtreding van de financiële regels. Toen werd er een boete van bijna 60 miljoen euro opgelegd. In 2020 kreeg City een boete van 30 miljoen euro en werd de club twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal, maar dat laatste werd door internationaal sporttribunaal CAS volledig teruggedraaid en de boete werd verlaagd naar 10 miljoen euro.

Eerder dit jaar werd bekend dat de rollen in de rechtbank ook omdraaien. Manchester City sleept zelf ook de Premier League voor de rechter. Dat gaat over de Associated Party Transaction-regels (APT).

De APT-regels werden in 2021 geïntroduceerd toen Newcastle United werd overgenomen door een investeringsgroep uit Saudi-Arabië. Door die regels kan zo'n investeringsgroep niet zomaar geld in een club storten via bij die partij aangesloten sponsoren.

De regels werden dankzij een tweederde meerderheid van de Premier League-clubs aangenomen. Volgens Manchester City zijn deze regels een "tirannie van de meerderheid".

Het proces begint vandaag. Of Manchester City daadwerkelijk schuldig wordt bevonden is lastig te zeggen. De verwachting is dat de rechtszaak ongeveer tien weken zal gaan duren. De uitspraak wordt niet eerder dan begin 2025 verwacht.

Correspondent Arjen van der Horst over City "Manchester City ligt door de financiële huishouding al jaren onder een vergrootglas", zegt correspondent Arjen van der Horst in het Radio 1 Journaal. "Het begon met de onthullingen van Der Spiegel, sindsdien is de kritiek op de financiële misstanden nooit weggegaan. Er is vaak gewezen op de constructie van de club. Het fonds dat de club overnam, is eigendom van sjeik Mansour, vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten." "De Spaanse voetbalbond, die altijd heel kritisch is geweest, zegt dat Manchester City in handen is van een staat die schuldig is aan financiële doping. Het is voor andere clubs onmogelijk op te boksen tegen de financiële injecties die City krijgt van de oliestaat." "Als de club schuldig wordt bevonden, kan het heel grote gevolgen hebben. Het kan leiden tot puntenaftrek en zware boetes. Everton kreeg vorig seizoen een straf van tien punten voor het overtreden van financiële regels. Wat Everton had misdaan, is niets vergeleken waarvan Manchester City nu beschuldigd wordt. In het ergste geval kan de club uit de Premier League worden gezet."