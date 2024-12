Jay-Z vraagt rechter zaak te schrappen om fouten in verklaring aanklager

Rapper en muziekmagnaat Jay-Z heeft de rechtbank gevraagd om de verkrachtingszaak tegen hem en rapper Sean 'Diddy' Combs te schrappen. Het verzoek komt vlak na het nieuws over onregelmatigheden in de verklaring van de aanklaagster, schrijft BBC.

De vrouw, die anoniem wil blijven en de schuilnaam "Jane Doe" heeft gekregen, gaf in een interview met NBC News toe dat er fouten in haar verhaal zitten. Ze zegt wel nog steeds achter haar beschuldigingen te staan.

Na het interview ontdekte NBC afwijkingen in de verklaring van Jane Doe. Zo weet haar vader niet meer dat hij haar heeft opgehaald na het bewuste feest. Ook zei ze een andere beroemdheid te hebben gesproken, maar diegene was toen niet in New York. Verder is het onduidelijk of de drie zich gedurende die avond op dezelfde plek bevonden.