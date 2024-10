120 extra aantijgingen van seksueel geweld Diddy, ook van minderjarigen

Muziekmagnaat Sean 'Diddy' Combs wordt door nog eens 120 vermeende slachtoffers beschuldigd van seksueel geweld. Dat heeft advocaat Tony Buzbee, die de slachtoffers zal bijstaan, bekendgemaakt. Hij verwacht dat er binnenkort rechtszaken zullen worden aangespannen, de meeste in New York en Los Angeles.

Volgens Buzbee is de ene helft van de slachtoffers vrouw en de andere helft man. 25 van hen waren minderjarig op het moment van misbruik, aldus de advocaat. Een van hen zou op 9-jarige leeftijd zijn misbruikt. Het zou de eerste keer zijn dat Combs wordt aangeklaagd wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

De oudste beschuldigingen dateren al uit het begin van de jaren 90, de tijd dat Diddy doorbrak, maar volgens The Washington Post vonden veruit de meeste incidenten plaats na de eeuwwisseling. In veel gevallen zou het gaan om verkrachting op de seksfeesten die Combs organiseerde. De advocaat zegt dat het niet gaat om een collectieve zaak en er dus voor ieder slachtoffer een individuele zaak wordt aangespannen.

Buzbee zegt dat uit de vele verhalen de modus operandi van de rapper is opgemaakt. De slachtoffers werden steeds gedrogeerd, waarna ze seksueel werden misbruikt. Dat komt overeen met de beschuldigingen van slachtoffers die eerder al hun verhaal deden. "Het grootste geheim in de entertainmentindustrie is eindelijk onthuld", zei Buzbee.