Rechter bepaalt dat Sean 'Diddy' Combs vast blijft zitten vanwege 'vluchtrisico'

De maandag gearresteerde rapper, producer en platenbaas Sean 'Diddy' Combs (54) blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in New York heeft hiermee het verzoek van de aanklagers ingewilligd, die hadden verzocht de artiest niet op borgtocht vrij te laten. Het "vluchtrisico" zou te groot zijn. De rechter ging hier in mee.