Splash News Sean Combs werd voor zijn arrestatie nog gefotografeerd op straat in New York

NOS Nieuws • vandaag, 11:09 Muziekmagnaat Sean 'Diddy' Combs gearresteerd in New York

De Amerikaanse rapper, producer en platenbaas Sean Combs, bekend onder artiestennaam 'Diddy', is opgepakt in New York. Hij werd aangehouden in de lobby van een hotel in Manhattan, melden Amerikaanse media.

De beschuldigingen tegen de artiest en zakenman zijn nog geheim en worden naar verwachting later vandaag bekendgemaakt door het federale parket.

Dat er een strafrechtelijk onderzoek naar Combs liep, werd duidelijk in maart toen agenten zijn villa's in Los Angeles en Miami binnenvielen en doorzochten. Deze invallen zouden te maken hebben met verdenkingen van seksueel misbruik en mensenhandel. Op beelden was toen te zien dat zwaargewapende agenten zijn huizen binnengingen.

Meerdere zaken

Tegen de platenbaas zijn meerdere rechtszaken aangespannen wegens mogelijk seksueel misbruik, verkrachtingen en aanranding. In mei lekte een video uit waarin te zien is hoe de rapper zijn toenmalige vriendin, R&B-zangeres Cassie, mishandelt. In deze zaak, waarin zij hem ervan beschuldigde haar jaren fysiek en seksueel te hebben misbruikt, schikte hij.

Een van de vrouwen die een aanklacht tegen hem indienden, zegt dat Combs haar als 17-jarige met twee andere mannen verkrachtte. Dat zou twintig jaar geleden zijn gebeurd.

Zelf beweert de rapper onschuldig te zijn. Zijn advocaat zegt dat hij teleurgesteld is dat Diddy vervolgd wordt. Volgens hem is de rapper "niet perfect, maar geen crimineel".

Rapper, producer, platenbaas

Sean Combs werd in de jaren 90 bekend als rapper Puff Daddy en oprichter van het platenlabel Bad Boy Records. Hij bracht onder meer het legendarische album Ready to Die van rapper The Notorious B.I.G. uit, die in 1997 werd doodgeschoten. Zelf had Combs ook enkele hits zoals met I'll be missing you.

Combs is ook een rijk man geworden met het investeren in onder meer tequila en een kledinglijn. Dat leidde ertoe dat zijn vermogen in 2022 werd geschat op ongeveer 1 miljard dollar