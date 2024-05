AFP Diddy en Cassie in 2016

NOS Nieuws • vandaag, 18:56 Cassie Ventura reageert op mishandeling door Sean 'Diddy' Combs

Zangeres Cassie Ventura heeft op Instagram gereageerd op de video die vorige week opdook en waarop te zien is dat ze door haar toenmalige vriend Sean 'Diddy' Combs wordt mishandeld.

De 37-jarige Ventura zegt in een schriftelijk statement dat "ze altijd zal blijven worstelen met haar verleden". Ook drong ze er op aan dat "geloofwaardige slachtoffers" meteen serieus genomen moeten worden.

Hoewel de beelden van de mishandeling die in 2016 plaatsvond pas vorige week vrijdag opdoken, had Ventura er al over gesproken in een inmiddels afgehandelde rechtszaak, die ze in november had aangespannen.

Veel moed nodig

De zangeres, die tussen 2007 en 2018 een relatie had met Combs, heeft in die rechtszaak een schikking getroffen met haar ex. Op Instagram zegt ze nu: "Dankzij alle steunbetuigingen kan mijn jongere ik zich nu weer veilig en geborgen voelen."

Maar dit is nog maar het begin, zegt de zangeres. "Huiselijk geweld is het probleem. Het heeft mij gemaakt tot iemand die ik nooit had gedacht dat ik zou worden. Met veel inspanning ben ik erbovenop gekomen, maar ik zal altijd blijven worstelen met mijn verleden."

Daarop doet ze een verzoek: "Mijn enige vraag is dat iedereen geloofwaardige slachtoffers meteen serieus neemt. Er is veel moed voor nodig om de waarheid te vertellen als je in een machteloze positie zit."

Ook spreekt ze mensen toe die in eenzelfde situatie zitten als zijzelf destijds. "Zoek contact met mensen om je heen, sluit je niet van hen af. Niemand zou zo'n last alleen moeten dragen."

Diddy zegt sorry

Afgelopen weekend heeft rapper Diddy de mishandeling van Ventura toegegeven, nadat hij die eerder altijd ontkend had. In een video zei hij dat het hem heel erg spijt.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden in die video", zei hij. "Ik walgde ervan toen ik het deed en ik walg er nu van." Ook noemt hij zijn gedrag "onvergeeflijk."

Combs zei dat het destijds heel slecht met hem ging en dat hij professionele hulp heeft gezocht. "Ik ben in therapie gegaan, ik ben naar een afkickkliniek gegaan." Verder zegt hij dat hij elke dag probeert een beter mens te worden. "Ik vraag niet om vergeving, het spijt mij echt."

Bekijk hier de video waarin hij sorry zegt:

0:38 'Diddy' zegt sorry na mishandelingsvideo

De zaak van Ventura staat niet op zich. Sinds november lopen er vijf andere civiele rechtszaken tegen Combs waarin hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en andere misdrijven.

Ook deze beschuldigingen heeft hij altijd tegengesproken. In april zijn huizen van Combs doorzocht als onderdeel van een federaal onderzoek door een team dat zich bezighoudt met mensenhandel.