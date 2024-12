Omroep Zilt | Lennard Geerts Nieuwe bushalte van Qbuzz, op Terschelling

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • gisteren, 17:23 Er moeten meer bussen gaan rijden in Friesland, maar 'alles hangt met plakband aan elkaar'

Morgen neemt Qbuzz het streekvervoer in Friesland over van Arriva. Qbuzz belooft meer busvervoer, vooral op het platteland. Maar er zijn grote twijfels. Volgens de FNV zijn er te weinig chauffeurs, te weinig bussen en te weinig goede remises.

"We horen steeds dat het allemaal goedkomt. Nou, het komt momenteel allemaal niet goed", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper bij Omrop Fryslân. "De voorzieningen, bussen en bezetting zijn duidelijk niet op orde."

In oktober vorig jaar maakte de provincie Friesland bekend dat Qbuzz het busvervoer in Friesland vanaf morgen tien jaar lang zal verzorgen. "De aanbieding van Qbuzz zorgt ervoor dat meer dorpen vaste reismogelijkheden krijgen. Dus zullen er meer bussen rijden op het platteland", zei gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie) toen.

Nu het zover is, maken betrokkenen zich grote zorgen. Volgens vakbondsbestuurder Kuiper hangt de nieuwe dienstregeling met plakband aan elkaar. "Ik hoop dat het heel stevig plakband is", zegt hij. "Want als dat plakband ook maar iets loslaat, dan houd ik mijn hart vast."

Chauffeurs uit Groningen en Drenthe

Net als veel andere streekvervoerders in Nederland heeft Qbuzz weinig chauffeurs, volgens de FNV té weinig. Kuiper: "Er worden door Qbuzz zo'n twintig chauffeurs ingezet die nu werken in Groningen en Drenthe. En voor de regio's Lemmer en Bolsward staat continu intern de vraag uit wie daar kan rijden."

Dat hoort bij de 'struikelblokken van een nieuwe concessie', reageert een woordvoerder van Qbuzz. "Onze collega's uit Groningen-Drenthe helpen omdat de collega's die in Friesland in opleiding zijn, nog niet allemaal hun rijbewijs hebben gehaald."

Een tweede probleem is dat Qbuzz nieuwe bussen heeft besteld, maar dat die nog niet in Nederland zijn. Dus worden vanaf morgen 36 touringcars ingezet voor de gewone dienstregeling in Friesland. Kuiper. "Die dan ook gereden worden door touringcarchauffeurs. Gewone buschauffeurs zitten daar als begeleiders bij."

Intussen heeft Qbuzz andere chauffeurs gevraagd om de nieuwe bussen op te halen in Tsjechië - het land waar ze zijn geproduceerd. "We betreuren de leveringsproblemen", stelt Qbuzz. "De laatste bussen worden in de kerstvakantie geleverd."

Remises

Ook heeft Qbuzz niet overal goede remises, plekken waar bussen worden geparkeerd als ze niet rijden en chauffeurs bij elkaar komen. Qbuzz kon de remise niet overal overnemen van Arriva. Dus moest de nieuwe vervoerder snel op zoek naar andere plekken.

In Heerenveen leverde dat problemen op: de remise van Arriva zat bij het station, maar daar mocht Qbuzz van Arriva geen gebruik van maken. Bij een zoektocht naar een goede remise kwam Qbuzz uit op een bedrijventerrein, op zeven minuten rijden van het station. Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling, want de bussen hebben tijd nodig om heen en weer te rijden.

Dixi's in plaats van wc's

In Dokkum is de nieuwe remise nog niet af. Chauffeurs zijn bang dat het ook nog wel even gaat duren voordat ze een vaste rustplek hebben. "Qbuzz zit er lekker warm bij met hun kantoor in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Maar wij buschauffeurs zitten nog wel een tijd in de kou in tijdelijke hokjes", zegt een chauffeur. FNV-bestuurder Kuiper: "Er staan op sommige plekken dixi's in plaats van gewone wc's."

Door alle gedoe heeft een aantal chauffeurs er geen vertrouwen meer in. "Halverwege januari valt het als een kaartenhuis in elkaar", voorspelt een chauffeur die anoniem wil blijven.

Hobbels

De provincie zal de vervoerder aan de afspraken in de concessie houden, zegt gedeputeerde De Vries nu. "Er zitten veel contractuele eisen in. Daar houden we Qbuzz ook aan. In zo'n beginfase zitten er vast hobbels in en daar valt over te praten. Maar als het structureel mis is, zeggen wij ook: contract is contract."

Morgen neemt Q-Buzz ook het streekvervoer in grote delen van Zuid-Holland over van Arriva. Onder andere in Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en de Krimpenerwaard. Ook daar verloopt de invoering van de nieuwe dienstregeling niet vlekkeloos omdat er onvoldoende bussen zijn. Als tegemoetkoming aan de reizigers is het reizen met Qbuzz tot en met 22 december gratis in noordelijk Zuid-Holland, meldt Omroep West.