Nog altijd vallen busritten van EBS vaker uit dan toegestaan

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 08:02

Bussen van vervoersmaatschappij EBS vallen nog altijd te vaak uit. De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland gaven een miljoenenboete voor de uitval in 2023, maar ook daarna ging het niet goed, concludeert Omroep Gelderland na eigen dataonderzoek.

De afgelopen maanden viel volgens de analyse gemiddeld zo'n 4 procent van de bussen uit in de drie provincies. De vervoerder en de provincies hadden een norm van 0,2 procent afgesproken.

Uitval in Deventer het hoogst

Omroep Gelderland hield voor de periode van 15 juli tot en met 30 september bij hoe vaak EBS een rit annuleerde of inkortte. In die periode werd in Gelderland en Overijssel zo'n 5 procent van de busritten ingekort of zelfs helemaal niet gereden. In Flevoland lag het percentage wat lager: daar reed 2,2 procent de bussen ofwel een kortere route, of helemaal niet.

In Deventer vielen de meeste ritten uit in de onderzochte periode. Daar werd bijna 8 procent van alle busritten geannuleerd of ingekort. Ook in de gemeenten Heerde, Epe en Hattem, alle drie in Gelderland, was de uitval hoog: ruim 7 procent.

Concessiegebied Nederland is verdeeld in dertig gebieden waar streekvervoer rijdt. Zo'n gebied heet een concessiegebied. Per concessiegebied heeft één OV-bedrijf het alleenrecht om openbaar vervoer aan te bieden. Sinds december 2022 doet de EBS dat voor de concessie IJssel-Vecht, bestaande uit delen van de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. In december 2023 werden grotere delen van Overijssel en Flevoland toegevoegd aan de diensten van EBS, net als de stadsdienst van Lelystad. De concessie met EBS heeft een looptijd van dertien jaar. Al sinds het begin van het vervoer met EBS is er sprake van uitval en ingekorte ritten.

Het loopt al langer stroef met EBS. De directeur van het bedrijf bood de Provinciale Staten in Flevoland in februari excuses aan voor de slechte prestaties van zijn bedrijf. In april paste EBS de dienstregeling aan om onverwachte uitval van ritten terug te dringen.

Wegens de ondermaatse prestaties van vorig jaar, legden legden Gelderland, Flevoland en Overijssel het vervoersbedrijf een boete op van 3,5 miljoen euro. Aangezien de situatie niet verbeterd is, is de verwachting dat over dit jaar opnieuw een boete zal volgen.

EBS vindt dat het eigenlijk meer ritten moet afschalen om tot een betrouwbare dienstregeling te komen. De grootste oorzaak van uitval is personeelstekort. Uit de data-analyse van Omroep Gelderland blijkt dat 90 procent van de ritten uitvalt door te weinig menskracht.

Tekort en vakanties

September was moeilijk, zegt een woordvoerder van EBS. Dat kwam doordat veel personeel met vakantie was. Volgens hem is de situatie in oktober al veel beter. "Als je dezelfde meting doet inclusief deze maand, zal het beeld er dus veel positiever uitzien."

Volgens de woordvoerder stromen de komende maanden meer nieuwe chauffeurs in, waardoor de dienstregeling in december weer kan worden uitgebreid tot het normale niveau.

Eerdere boete

Ook in andere provincies komen vervoerders afspraken niet altijd na. Zo kreeg Arriva onlangs nog een boete van bijna een miljoen euro van de provincie Limburg. In 2022 zou het bedrijf "meerdere afspraken" niet zijn nagekomen. Er zouden dat jaar te veel ritten zijn uitgevallen of te vroeg zijn vertrokken.

En de provincie Brabant gaf aan Arriva en Hermes boetes van tienduizenden euro's vanwege de uitval. In februari viel één op de vier ritten van Arriva uit. Dat bedrijf regelt het busvervoer in onder meer Oss, Den Bosch, Tilburg en Breda. Bij Hermes (Eindhoven en omgeving) ging in februari een streep door bijna een op de zes ritten.