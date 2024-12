Ook na de pandemie boekt Pfizer nog een miljardenwinst

AFP Een GGD-medewerker dient een coronavaccinatie toen in september op een priklocatie in Eindhoven

Vaccinproducent Pfizer heeft opnieuw een miljardenwinst in Nederland geboekt. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Nederlandse Pfizer-dochter C.P. Pharmaceuticals International C.V. De cijfers gaan over december 2022 tot en met november 2023.

De winst was in die periode 11,4 miljard dollar. Dat is wel minder dan tijdens de covid-19-crisis. Sindsdien verkocht het bedrijf veel minder coronavaccins en -medicatie.

Onder de Nederlandse tak hangen bedrijven in zo'n zestig landen, van Algerije tot Vietnam. Het gaat om de meerderheid van de Pfizer-bedrijven buiten de Verenigde Staten. Winsten uit al die landen liepen vervolgens via Nederland.

Dat het coronavirus is geluwd, is goed te zien in de omzetcijfers van Pfizer. Die zakten van 74,4 miljard dollar in 2022 naar 46,9 miljard afgelopen jaar. Die daling is vooral te wijten aan de afgenomen verkoop van Comirnaty-vaccin en Paxlovid-medicijnen. Voorheen namen overheden die in grote aantallen af om de verspreiding van het virus te dempen.

De winsten van Pfizers Nederlandse tak Jaar winst 2022/2023* 11,4 miljard dollar 2021/2022* 19.9 miljard dollar 2020/2021* 18,7 miljard dollar 2019/2020* 14,3 miljard dollar 2018/2019* 11,9 miljard dollar * een boekjaar loopt van december t/m november

Daarmee is de winst weer uitgekomen op het niveau van 2019. Tot die tijd was Pfizer vooral bekend als producent van viagra.

Pfizer de grootste

Hoewel de verkoop van coronavaccins afnam, blijft die belangrijk. In veel landen werden vorig jaar de vaccins nog altijd verkocht aan overheden. Ook Nederland nam in 2023 nog Pfizer-vaccins af.

In totaal kocht de Nederlandse overheid in de jaren 2020 tot en met 2023 zo'n 102 miljoen doses coronavaccins van verschillende producenten in. Daar betaalde het 1,8 miljard euro voor. Een groot deel van dat geld ging naar Pfizer. Dat bedrijf leverde namelijk ruim de helft van alle vaccins in Nederland.

Over 2024 verwacht het bedrijf minder aan overheden te verkopen. Wel denkt Pfizer nog coronavaccins te kunnen slijten aan commerciële partijen. Dat deed het vorig jaar ook al in minder rijke landen, daar waren de overheden vaak al gestopt met de inkoop.

Afgelopen kwartaal zag het Amerikaanse moederbedrijf van Pfizer wel weer een toename in de verkoop van coronamedicijn Paxlovid. Met name in de Verenigde Staten kon het bedrijf veel van die medicijnen verkopen tijdens een coronagolf in het najaar.