60-plussers krijgen weer uitnodiging voor boosterprik tegen corona

Corona is inmiddels niet meer de ontwrichtende ziekte die het in 2020 en 2021 was, maar toch valt vanaf vandaag bij 60-plussers weer een uitnodiging voor een boosterprik op de mat. Ook mensen van jonger dan 60 die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken, evenals zorgmedewerkers.

'Bescherming loopt af'

Volgens Chantal Rovers, internist-infectioloog bij het Radboud UMC, is de prik nodig, omdat de bescherming van de vorige booster langzaamaan afloopt. "Voor veel mensen is het een tijd geleden dat ze of gevaccineerd zijn of een infectie hebben doorgemaakt", vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Daardoor is het voor mensen met een hoger risico om ziek te worden zeker aan te raden is om nu een vaccinatie in te plannen."