ANP Zelftests voor het coronavirus bij een drogisterij

NOS Nieuws • vandaag, 11:18 Opleving coronavirus door 'FLiRT'-variant, klachten minder ernstig

Een nieuwe variant van het coronavirus heeft geleid tot een opleving van het aantal besmettingen. Dat is het geval in veel Europese landen en in Nederland is zelfs sprake van de grootste zomerse opleving sinds 2021.

In de week van 8 tot 14 juli is het gemiddeld aantal virusdeeltjes in het rioolwater landelijk toegenomen met 18 procent ten opzichte van de week ervoor. Eén op de tachtig mensen in Nederland is nu volgens het RIVM besmet. Er melden zich steeds meer mensen met coronaklachten bij de huisarts, vooral 65-plussers. Er is overigens geen toename van het aantal ziekenhuisopnames.

Hoogleraar virologie aan het Erasmus Medisch Centrum Marion Koopmans spreekt van "vrij hoge waardes" in het rioolwater, veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd.

Door vaccinaties en eerder doorgemaakte besmettingen hebben de meeste patiënten veel minder ernstige klachten dan voorheen, maar van deze zogenoemde FLiRT-variant kan je net als bij eerdere varianten wel ziek worden en op de lange termijn ziek blijven, de aandoening die bekendstaat als 'long covid'.

Rioolwateronderzoek Het RIVM krijgt vanuit meer dan 300 locaties in Nederland een paar keer per week een monster van rioolwater. Daardoor kan het water van vrijwel alle huishoudens worden onderzocht, wat een landelijk beeld oplevert van de verspreiding van het virus. Ook kunnen met de 'rioolwatersurveillance' nieuwe varianten van het virus worden opgespoord.

De term 'FLiRT' is door wetenschappers bedacht als verzamelnaam voor een aantal subvarianten van het omikronvirus. Die hebben technische namen als KP.2 en JN.1.7, stammen af van de nog altijd dominante JN.1-variant en hebben een aantal mutaties met elkaar gemeen ('convergente evolutie' in virologisch jargon).

Virussen als het coronavirus, dat officieel SARS-CoV2 heet, muteren voortdurend omdat ze antistoffen willen omzeilen. Door die mutaties hechten ze zich minder makkelijk aan cellen die ze willen aanvallen, waardoor nieuwe mutaties ontstaan die dat hechten weer makkelijker maken. Dat leidt dan weer tot nieuwe besmettingen. Het is een voor het coronavirus typerende ontwikkeling die zich al vaak heeft voorgedaan.

"In feite is dit inmiddels voer voor specialisten", zegt Koopmans in het NOS Radio 1 Journaal. "Het virus blijft circuleren, dat is de boodschap. Het leeft af en toe op, alleen nog niet zo voorspelbaar als bijvoorbeeld griep, waarvan we weten dat dat in een bepaald seizoen, in het najaar en in de winter, is te zien."

Nieuwe boosterprik

Ze adviseert mensen die ziek zijn om "de bekende maatregelen" te nemen: "Blijf weg bij mensen met een kwetsbare gezondheid. Het lastige is: dat zie je er niet altijd aan af. Dus een verpleeghuis of oudere ouders of grootouders, dat is duidelijk, maar daar waar veel mensen samenkomen kan het ook spelen. Dus als je echt flink verkouden bent, probeer daar dan rekening mee te houden en blijf thuis als het kan."

Om de weerstand op peil te houden krijgen risicogroepen, zoals 60-plussers en mensen die in de zorg werken, in het najaar weer een uitnodiging om zich opnieuw te laten vaccineren. Degenen die niet tot de risicogroepen horen maar toch (weer) zo'n boosterprik willen, kunnen daar later dit jaar zelf een afspraak voor maken.