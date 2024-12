EPA Russen op de luchtmachtbasis Hmeimym (archief)

NOS Nieuws • gisteren, 22:06 Rusland probeert militaire bases in Syrië te behouden

Bijna een week na de val van het Assad-regime is het nog onduidelijk hoe de toekomst van de Russische militaire bases in Syrië eruit ziet.

In een interne analyse van het Duitse leger, die in handen is van persbureau DPA, staat dat de Russische Middellandse Zeevloot zijn basis in de Syrische kustplaats Tartus heeft verlaten. Dat blijkt ook uit satellietbeelden.

Maar een deel van die vloot ligt niet ver van de kust, schrijft onder meer The New York Times. Het is nog onduidelijk of die schepen naar Tartus terugkeren.

Onzekerheid is er ook over de Russische luchtmachtbasis Hmeinim. Die ligt eveneens aan de kust, zo'n 20 kilometer ten zuiden van Latakia. Tussen 2015 en de val van Assad vielen de Russen van daaruit de rebellen aan, onder meer met de verwoestende vatenbommen.

AFP Vorige week lagen er nog Russische schepen in de haven van Tartus

Gezien de voorgeschiedenis zou het voor de hand liggen dat de voormalige rebellen de Russen zo snel mogelijk kwijt willen. Maar er zijn tekenen dat de Russen tot een akkoord met de nieuwe machthebbers gaan komen.

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg meldde zelfs dat een akkoord over het behoud van de bases nabij is. Tekenend voor de verbetering van de relatie met de rebellen zou zijn dat ze door het Kremlin al enige tijd niet meer als terroristen maar als opstandelingen worden aangeduid.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Bogdanov, zei gisteren dat Rusland in contact staat met de belangrijkste rebellengroep van het land, HTS. Volgens Bogdanov zijn de Russen in Syrië om de terreurgroep IS te bestrijden. "Iedereen weet dat de strijd tegen terrorisme, en wat over is van IS, niet voorbij is."

Afrika

De belangrijkste reden dat Rusland de bases wil behouden is een andere. Het behoud van Tartus en Hmeinim is cruciaal om een rol van belang te blijven spelen in het Middellandse Zeegebied en Afrika.

Rusland heeft de afgelopen jaren de banden met Afrikaanse landen als Mali, Burkina Fasso en Niger sterk aangehaald. Russische militairen vechten daar tegen terreurgroepen en beschermen de leiders en hun families. In ruil krijgen de Russen toegang tot kostbare grondstoffen.

NOS

Het behoud van de marinehaven van Tartus is verder van belang voor het behoud van macht en invloed in het Middellandse Zeegebied.

De Russen hebben een marinehaven op de door hen bezette Krim, maar om vandaaruit naar de Middellandse Zee te komen moeten ze door de Bosporus en die staat onder controle van NAVO-land Turkije.