Zaalvoetballers beginnen EK-kwalificatie met ruime zege op Noord-Macedonië

De Nederlandse zaalvoetballers zijn voortvarend begonnen aan het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap futsal van 2026. Oranje was in Almere duidelijk een maatje te groot voor Noord-Macedonië: 4-0.

In het uitverkochte Topsportcentrum in Almere deed Oranje drie maanden na het WK wat het moest doen. Op het wereldtoneel werden de verwachtingen overtroffen , vrijdagavond werd de eerste stap gezet richting het volgende eindtoernooi. In een vermakelijke wedstrijd had Oranje aan twee flitsende fases genoeg om Noord-Macedonië te verslaan.

De ploeg van bondscoach Miguel Andres nam al voor rust afstand. Na waarschuwingsschoten van Jordy Cretier opende Ayoub Boukhari in de zevende minuut de score met een hard laag schot. Nog geen minuut later vloog de 2-0 binnen vanaf de wreef van smaakmaker Ismail Ouaddouh.

Ook in de tweede helft was het twee keer vlak na elkaar raak. Ouaddouh had nog pech in de afronding, hij knalde via de vingertoppen van de keeper tegen de lat. Na een goede actie van Boukhari tikte Abdessamad Attahiri zonder naar de bal of het doel te kijken de 3-0 binnen.