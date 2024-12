ANP

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 19:55 Voormalig arts Rijnstate gebruikte mogelijk eigen sperma bij inseminaties

Een voormalig arts van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft in de jaren tachtig mogelijk zijn eigen sperma gebruikt om vrouwen via kunstmatige inseminatie zwanger te maken. Het ziekenhuis laat onderzoek doen.

Het ziekenhuis weet sinds gisteren dat de arts mogelijk zelf doneerde aan de spermabank. Een woordvoerder kan niet vertellen hoe het ziekenhuis daarover werd geïnformeerd.

Het is onduidelijk hoeveel nakomelingen hij zou hebben verwerkt. Ook is niet bekend wanneer precies hij als donor actief zou zijn geweest. De kwestie is doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Administratie niet op orde

Het nieuws "past in het beeld van de misstanden van het verleden", schrijft het ziekenhuis. In 2015 bleek dat de administratie van de spermabank van het ziekenhuis niet op orde was.

In een aantal gevallen werd het maximum aantal nakomelingen per donor bijvoorbeeld overschreden. Rijnstate liet destijds ook al onderzoek uitvoeren en bracht de administratie en protocollen op orde.

Documentaire

Volgens Rijnstate geeft de arts tot nu toe geen antwoord op vragen die hem zijn gesteld over het doneren van zijn eigen zaad.

Vanaf volgende week zendt de KRO-NCRV een vierdelige documentaire uit over misstanden bij de zaadbank van het Rijnstate in het verleden, meldt Omroep Gelderland.

Eerdere gevallen

Eerder bleek dat ook in andere ziekenhuizen artsen eigen zaad hebben gebruikt bij kunstmatige inseminatie. Zo zijn tientallen donorkinderen verwekt met het zaad van Jan Karbaat, die een vruchtbaarheidskliniek had in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam en MC Bijdorp in Barendrecht.

Jan Wildschut verwekte in het toenmalige Sophia ziekenhuis (nu Isala) in Zwolle ook tientallen kinderen via kunstmatige inseminatie met zijn eigen sperma. En ook in het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch gebruikte een arts, Henk Nagel, zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen.