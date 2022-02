'Ook in Den Bosch gebruikte arts eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandeling'

In het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch heeft een gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant heeft de arts, Henk Nagel genaamd, op die manier tussen 1977 en 1985 minstens één kind verwekt. Het is de vierde vruchtbaarheidsarts in Nederland van wie is bewezen dat hij vrouwen zonder toestemming insemineerde met eigen zaad.

Het ziekenhuis heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingelicht. Mensen die zich door Nagel hebben laten behandelen, kunnen zich bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waarin het Carolus Ziekenhuis opging, melden. "We willen ze steunen en onderzoeken of er nog andere gevallen zijn", zegt bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting van het JBZ tegen de krant. Hij noemt de situatie "onbegrijpelijk en ontoelaatbaar".

Vorig jaar meldde een donorkind zich bij het JBZ. Hij was via dna-databanken op zoek gegaan naar zijn biologische vader en daaruit kwam naar voren dat er "voorzichtige matches waren met bloedverwanten van de oud-gynaecoloog", aldus Buiting. Nadat het JBZ Nagel had benaderd, bleek hij inderdaad de vader van het donorkind te zijn. Hij gaf toe in nog drie gevallen zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Het is onduidelijk of in die gevallen ook een zwangerschap ontstaan is.