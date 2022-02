Leidse arts gebruikte eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Een Leidse gynaecoloog heeft tussen 1973 en 1986 bij vruchtbaarheidsbehandelingen ten minste 21 kinderen verwekt met zijn eigen zaad. Dat meldt Alrijne Ziekenhuis. De arts, Jos Beek, werkte 25 jaar lang in het Elisabethziekenhuis in Leiderdorp dat later is opgegaan in Alrijne. "De manier waarop deze arts destijds heeft gehandeld is onacceptabel", zegt ziekenhuisbestuurder Peter Jue tegen Omroep West.

De zaak kwam aan het rollen nadat de organisatie Fiom had ontdekt dat er dna-matches waren bij 21 kinderen. Het Fiom helpt mensen bij het vinden van hun biologische familie als daar vragen over zijn.

Onderzoek wees uit dat de 21 allemaal waren geboren nadat hun moeders in het toenmalige Elisabethziekenhuis onder behandeling waren geweest bij gynaecoloog Beek. Toen na verder onderzoek bleek dat hun dna matchte met het dna van een van de 'officiele' kinderen van Beek werd het ziekenhuis ingelicht. Dat was afgelopen zomer.

Hoeveel patiënten de gynaecoloog in Leiderdorp heeft behandeld, is bij het ziekenhuis niet bekend. Jue zegt dat alle dossiers zijn vernietigd. "Maar wij sluiten niet uit dat er mogelijk nog tientallen afstammelingen van Jos Beek worden ontdekt. Wij roepen daarom iedereen op die door deze gynaecoloog is behandeld zich te melden."