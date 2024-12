ANP Een wegwerpbeker voor koffie

NOS Nieuws • vandaag, 17:02 Koffie in wegwerpbeker gaat standaard 25 cent extra kosten

Afhalen van eten en drinken in plastic wegwerpverpakkingen gaat standaard 25 cent extra kosten. Dat heeft staatssecretaris Chris Jansen van Milieu besloten na een evaluatie van de regels rondom wegwerpplastics. De regels voor het afhalen van eten en drinken moeten effectiever en duidelijker.

Sinds 1 juli vorig jaar moet er een toeslag betaald worden voor wegwerpverpakkingen met plastic bij afhalen en bezorgen. Tot nu toe mogen horecabedrijven zelf bepalen hoe hoog de toeslag is die zij rekenen. Maar dat gaat per 2026 veranderen in een vast bedrag van 25 cent per beker en 25 cent per maaltijd.

Symbolisch bedrag

Hiermee wil staatssecretaris Jansen de regels duidelijker maken voor ondernemers en consumenten. Nu komt het nog vaak voor dat ondernemers een symbolisch bedrag rekenen van 1 cent per bakje of beker. Dat mag over een jaar dus niet meer. De staatssecretaris hoopt dat door een vaste prijs mensen vaker kiezen voor een herbruikbare verpakking.

Verder worden de toeslagen voor thuisbezorgen en in plastic voorverpakte producten in de supermarkt, zoals maaltijdsalades, geschrapt, omdat daarvoor geen herbruikbare verpakking als alternatief mogelijk is. In de praktijk rekenen de supermarken daar nu al een symbolisch bedrag van 1 eurocent voor.

Overigens is de handhaving van de zogenoemde 'plastictaks' door de Inspectie Leefomgeving en Transport tijdelijk gestopt, nadat de SP een motie had ingediend tegen deze toeslag.

Geen uitzondering meer

De regels voor eten en drinken ter plaatse, bijvoorbeeld in kantoren, restaurants en onderwijsinstellingen, hebben meer succes, aldus de staatssecretaris. Daar zijn herbruikbare bekers en servies de norm. De uitzondering die nu nog mogelijk is bij een hoog inzamel- en recyclingpercentage wordt geschrapt. Alleen evenementen kunnen daar nog een beroep op doen.

De regels komen voort uit de Europese Single Use Plastic-richtlijn. Doel is om de enorme hoeveelheid plastic in het zwerfafval te verminderen door het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren.

Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg. In 2026 moet dat 40 procent minder zijn vergeleken met 2022. Volgens Jansen lijkt het erop dat die doelstelling wordt gehaald.