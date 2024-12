ANP NAVO-chef Rutte houdt zijn toespraak

NOS Nieuws • gisteren, 15:25 • Aangepast gisteren, 17:08 NAVO-baas Rutte: 'Tijd om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog'

"We zijn niet klaar voor wat er de komende vier of vijf jaar op ons afkomt." Dat heeft Mark Rutte gezegd in zijn eerste grote toespraak als secretaris-generaal van de NAVO. Om een volgende grote oorlog te voorkomen moet er veel meer geld naar defensie, maar daarvoor is de steun nodig van de inwoners van de NAVO-landen. Het is volgens de NAVO-chef "tijd om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog".

"Ik voel me zeer vereerd om een cruciaal gesprek te beginnen met de inwoners van de NAVO-landen, vooral in Europa en Canada" begon Rutte zijn speech. "U bent degene tegen wie ik praat", zei Rutte. "Het is uw steun die ik nodig heb. Het zijn uw stemmen en acties die onze toekomstige veiligheid zullen bepalen."

Zijn verhaal is allesbehalve geruststellend. "Ik zal eerlijk zijn: de veiligheidssituatie ziet er niet goed uit. Het is zonder twijfel de ergste in mijn leven. En ik vermoed ook in dat van u."

Rutte noemde de oorlog in Oekraïne en de Noord-Koreanen die meevechten met de Russen. Hij vindt dat we "ernstig bezorgd" moeten zijn. "Ik ben dat wel."

Alles wijst er in zijn ogen op dat Rusland zich voorbereidt op een "langdurige confrontatie", zowel met Oekraïne als "met ons", doelend op de NAVO-landen.

"Rusland, China, maar ook Noord-Korea en Iran zijn hard aan het werk om Noord-Amerika en Europa te verzwakken. Om onze vrijheid te ondermijnen. Ze willen de wereldorde veranderen. Niet om een eerlijker systeem te creëren, maar om hun eigen invloed veilig te stellen. Ze testen ons en de rest van de wereld kijkt toe."

Hij uitte bijvoorbeeld zijn zorgen over Chinese kernwapens. China ontwikkelt er steeds meer en dat gebeurt "zonder transparantie en beperkingen".

Correspondent NAVO Kysia Hekster: "Rutte wil duidelijk iedereen wakker schudden met dit alarmerende verhaal. Al eerder kwamen militairen met soortgelijke waarschuwingen. Maar dat de NAVO-baas dit nu zelf doet, maakt die boodschap nog urgenter. Met de toespraak neemt hij een voorschot op de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis. De Amerikanen vinden al langer dat Europeanen veel meer moeten uitgeven aan hun eigen defensie en Rutte bevestigt dat nog maar eens. Voor het militaire bondgenootschap is het van levensbelang dat Trump bij de club blijft. Ook sprak Rutte net als Trump harde woorden richting China. Hij benadrukte dat dat land samen met Rusland een bedreiging vormt voor onze veiligheid en manier van leven."

Rutte benadrukte dat we niet in oorlog zijn, "maar er is zeker geen vrede". Er is geen directe militaire dreiging voor de 32 NAVO-landen, maar Rutte is er niet gerust op. "We zijn niet klaar voor wat er de komende vier of vijf jaar op ons afkomt."

"Het gevaar komt met volle snelheid op ons af", zei de NAVO-chef. "Wij moeten niet de andere kant op kijken. We moeten het onder ogen zien: wat er in Oekraïne gebeurt kan hier ook gebeuren. We zullen niet veilig zijn in de toekomst, ongeacht de uitkomst van deze oorlog, tenzij we bereid zijn om gevaar aan te pakken."

'Sneller en feller zijn'

Rutte heeft er vertrouwen in dat de NAVO-landen "de volgende grote oorlog op NAVO-grondgebied" kunnen voorkomen. Daar is wel ingrijpende koerswijziging voor nodig. "We moeten allemaal sneller en feller zijn. Het is tijd om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog."

Bovendien moet er dus meer geld naar defensie. Er moet wat de NAVO betreft veel gebeuren met het oog op een afschrikkende werking. Dat geldt ook voor het herstel van de vrede. "We zijn niet waar we willen zijn." De NAVO-lidstaten riskeren om achter te lopen bij China en Rusland, zei Rutte.

Richting het einde van zijn verhaal gaf hij toe dat hij weet dat politici "veel praten", maar zei ook dat ze "beslissingen nemen als dat nodig is". "Maar om uit te voeren, moeten mensen deze beslissingen steunen. Het ligt in uw handen. Vandaar vraag ik om uw steun. Actie is dringend."

Correspondent NAVO Kysia Hekster: "Het is opvallend dat Rutte 'ons' NAVO-inwoners direct oproept om politici te steunen die pijnlijke keuzes moeten maken. Politici houden niet van het nemen van moeilijke beslissingen waar hun kiezers de gevolgen van merken in hun portemonnee, zegt hij. Dat kan ze stemmen kosten, en dus maken ze dit soort keuzes liever niet of stellen ze die uit. Maar dat kan volgens Rutte echt niet meer. Hij heeft ook al ideeën waar het extra geld voor defensie vandaan moet komen. Bijvoorbeeld van sociale zekerheid, gezondheidszorg of pensioenen. Dat is een nogal politieke uitspraak voor een secretaris-generaal van de NAVO, die vermoedelijk tot discussie gaat leiden. Alles bij elkaar zet hij met deze eerste grote speech echt een Rutte-stempel op de koers van de NAVO voor de komende tijd."

Rutte heeft "niet de luxe" om na te denken over of hij mensen bang maakt, zei hij na afloop tegen de NOS. "Ik kan maar één ding doen: delen wat ik weet vanuit mijn kennis en overtuiging."

"We staan voor een fundamentele keuze. We kunnen besluiten om het niet te doen (meer geld naar defensie, red.), maar dan lopen we risico. Als we het wel doen, zijn we in staat onszelf op lange termijn te verdedigen."

Het geld hoeft van Rutte niet per se van sociale zekerheid, gezondheidszorg of pensioenen te komen. Het mag "uit allerlei andere bronnen" komen. "Wat ik wil, is dat we uiteindelijk dat geld bij elkaar krijgen." Zijn boodschap aan Nederland is duidelijk: "Als we nu niet opschieten, lopen we de komende vier tot vijf jaar een heel groot risico".