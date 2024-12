Reuters Een foto die is genomen op oktober 2024, toen het vliegveld nog niet was gesloten

NOS Nieuws • vandaag, 01:09 Internationale vliegveld Haïti maand na beschietingen heropend

Het internationale vliegveld in de hoofdstad van Haïti, Port-au-Prince, is heropend. Een maand geleden werd de belangrijkste luchthaven van het land gesloten, omdat bendes vliegtuigen hadden beschoten. Het Latijns-Amerikaanse eiland wordt geteisterd door extreem bendegeweld.

Met behulp een VN-politiemacht uit Kenia hebben de autoriteiten er vertrouwen in dat de luchtvaart inmiddels kan worden hervat. Volgens de premier van het land is dit een keerpunt voor de Haïtiaanse economie.

Afgezien van een testvlucht waren er op de eerste dag echter nog geen commerciële vluchten, meldt persbureau AP. Er waren ook nog geen medewerkers van luchtvaartmaatschappijen aanwezig op de luchthaven. De toegang tot het vliegveld werd zwaar bewaakt door militairen en agenten.

Duizenden doden

In een jaar tijd zijn 5000 doden gemeld door beschietingen of moordpartijen in Haïti. Gewapende bendes maken nog altijd de dienst uit in grote delen van het land. In 2021 werd president Moïse gedood en sindsdien zijn er geen verkiezingen geweest.

Halverwege november werd een toestel van de luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines uit de VS onder vuur genomen. Dat gebeurde toen de piloot het vliegtuig wilde landen op de internationale luchthaven in Port-au-Prince. Een medewerker raakte gewond. Vervolgens is het vliegtuig omgeleid.

VS verlengt vliegverbod

Nog twee andere Amerikaanse waren beschoten die maand. Bij een toestel werden kogelgaten ontdekt na aankomst uit Haïti in New York. Vanwege deze incidenten werd besloten door de VS om niet meer te vliegen op Port-au-Prince. Dit verbod is vandaag verlengd tot 12 maart.