Reuters Een toestel van Southwest Airlines ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 12:03 Kogel raakt passagiersvliegtuig op vliegveld van Dallas kort voor vertrek

Op de luchthaven Dallas Love Field in de staat Texas is gisteravond een passagiersvliegtuig dat klaar stond voor vertrek beschoten. Een kogel raakte het toestel in de buurt van de cockpit, waarop de Boeing 737-800 terugkeerde naar de gate. Niemand raakte gewond, meldt Southwest Airlines.

Amerikaanse media melden dat de startbaan na het incident tijdelijk was afgezet voor onderzoek. Passagiers aan boord konden veilig uit het vliegtuig stappen. Voor hen werd een andere vlucht richting Indianapolis, Indiana geregeld. Het is niet bekend wie het toestel heeft beschoten en waarom.

Beschietingen boven Haïti

Het is de vierde keer in korte tijd dat een Amerikaans passagiersvliegtuig is beschoten. In Haïti namen bendes eerder deze week drie Amerikaanse toestellen onder vuur.

Dinsdag werd een toestel van Spirit Airlines geraakt toen het wilde landen op de internationale luchthaven bij de hoofdstad Port-au-Prince. Een medewerker aan boord raakte toen lichtgewond. Het toestel is uiteindelijk omgeleid naar de Dominicaanse Republiek, het buurland van Haïti.

Kort daarna maakte JetBlue bekend dat er in New York kogelgaten waren ontdekt bij een vliegtuig dat was teruggekeerd uit Haïti. Een toestel van American Airlines kwam ook onder vuur te liggen bij vertrek uit Haïti, aldus de luchtvaartmaatschappij, bericht CNN.

De luchthaven in Port-au-Prince werd door het schietincident tijdelijk gesloten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben vanwege de beschietingen alle vluchten richting Haïti voor dertig dagen opgeschort.