Vliegtuig keert terug naar Schiphol vanwege agressief duo

Een vliegtuig onderweg naar Marrakesh is gisteren teruggekeerd naar Schiphol vanwege een agressief duo aan boord. De maatschappij Transavia heeft aangifte gedaan tegen de twee mannen.

Veiligheid boven alles

Vlak voor de Belgisch-Franse grens maakte het toestel rechtsomkeert. Op Schiphol werden de twee mannen uit het toestel gezet. 2,5 uur later dan gepland vertrok het toestel opnieuw naar Marokko.

"Terugkeren, dat is nogal wat", zegt een woordvoerder van Transavia. "Maar de veiligheid van onze passagiers en crew gaat boven alles."

Meer incidenten

Er is al jaren sprake van een stijging van het aantal incidenten in vliegtuigen, zoals agressie tegen cabinepersoneel. NH sprak afgelopen mei met Schiphol-personeel over de incidenten die zij meemaakten.