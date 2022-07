Vader (42) en zoon (14) opgepakt op Schiphol voor overlast aan boord vliegtuig

In samenwerking met

Het vliegtuig stond op het punt om te vertrekken toen de gezagvoerder vanwege de overlast aan boord besloot de twee niet meer mee te laten vliegen en de marechaussee in te schakelen. Op dat moment was het vliegtuig al van de gate afgekoppeld.

"We zijn naar het vliegtuig gegaan en we merkten meteen dat de twee erg aanwezig waren. Het was vooral de 14-jarige jongen die zich agressief gedroeg", vertelt een woordvoerder van de marechaussee aan NH Nieuws.