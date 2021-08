Meer agressie in vliegtuigen, verplicht mondkapje is een trigger

Cabinepersoneel in vliegtuigen krijgt steeds vaker te maken met geweld. Er is al jaren een stijging van het aantal meldingen, maar in coronatijd is er meer agressie in het vliegtuig, vooral omdat mensen geen mondkapje willen dragen, zegt de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC).

"Vijf jaar geleden waren er een paar honderd meldingen. Nu zijn dat er al duizend per jaar, alleen al in Nederland. Dit jaar is de toename 20 procent vergeleken met vorig jaar. Er wordt nu wel meer gevlogen dan in het begin van de pandemie, maar een toename van 20 procent is natuurlijk wel heel fors", zegt Ingrid Brama van de VNC, die zelf stewardess is.

"Meestal is het verbaal geweld. Soms gaat het om spugen en slaan, of zijn er vechtpartijen. En een collega van mij is zelfs een keer in zijn oor gebeten."

Straffen niet mild

De discussies gaan nu vooral over het dragen van een mondkapje. Dat is tijdens een vlucht verplicht. Mensen mogen alleen tijdens het eten of drinken het mondkapje af zetten.

Volgens Brama is er in de meeste gevallen van agressie drank in het spel. Als agressieve passagiers niet tot bedaren komen, krijgen ze een soort gele kaart waarop staat wat de gevolgen zijn. "Als ze lezen dat ze in het land van aankomst kunnen worden gearresteerd, worden ze vaak wel rustiger, want de straffen zijn in veel landen niet mild."

Zwarte lijst voor zwaarste overtreders

Passagiers die zwaar over de schreef gaan en bijvoorbeeld personeel mishandelen, kunnen uiteindelijk op een zwarte lijst komen. "Daardoor mogen ze vijf jaar niet meer vliegen, maar dat geldt alleen per maatschappij. Wie een verbod krijgt bij KLM, kan dus nog wel gewoon met een andere maatschappij blijven vliegen", zegt Brama.

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel pleit al jaren in Den Haag en Brussel voor een Europese database met de namen van zware overtreders, zodat die bij alle maatschappijen kunnen worden geweerd. Maar vanwege de strenge privacywetten komt zo'n bestand nog niet van de grond.