NOS Voetbal • gisteren, 16:48 FIFA bevestigt: WK 2034 in Saudi-Arabië, 2030 in Spanje, Portugal en Marokko

1:06 FIFA bevestigt: WK 2034 in Saudi-Arabië, 2030 in Spanje, Portugal en Marokko

Wereldvoetbalbond FIFA heeft tijdens een online congres de gastlanden van de WK's van 2030 en 2034 bekendgemaakt. Over zes jaar wordt het mondiale toernooi gehouden in Spanje, Portugal, Marokko en drie Zuid-Amerikaanse landen. Vier jaar later is Saudi-Arabië de organisator.

De toewijzingen waren geen verrassingen meer, want voor beide eindronden was slechts één bid ingediend. Daarom was, na de presentaties en de positieve evaluaties van de bids, de stemming een formaliteit.

Omstreden

Het laatste toernooi, in Saudi-Arabië, is omstreden. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch zijn fel tegen de toekenning, onder meer vanwege uitbuiting van arbeidsmigranten en gebrekkige rechten voor vrouwen en de lhbti-gemeenschap.

De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft laten weten dat het Nederlands elftal gewoon deelneemt aan het toernooi in Saudi-Arabië, als het zich plaatst.

'Overal ter wereld voetballen'

"Wij zijn een voetbalbond en zullen, als we ons plaatsen, in de basis overal ter wereld voetballen" , aldus secretaris-generaal Gijs de Jong. "Met uitzondering van landen waar de Nederlandse overheid dat verbiedt. In deze verschillen wij niet van andere Nederlandse bedrijven en organisaties die in Saudi-Arabië actief zijn."

Podcast De Dag over WK 2034: 1-0 voor de Saudi's In podcast De Dag vertelt sport- en onderzoeksjournalist Matthijs van Dam hoe - na alle commotie rondom het WK in Qatar - het sportevenement tóch weer naar een oliestaat kon gaan, waar vergelijkbare problemen spelen rondom mensenrechten en de uitbuiting van arbeidsmigranten. Luister de podcast via de NPO Radio 1 site

Het WK van 2030 gaat naar Spanje, Portugal en Marokko. Vanwege het 100-jarig bestaan van het WK wordt de eerste wedstrijd van deze editie gespeeld in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Het eerste WK vond in 1930 het Zuid-Amerikaanse land plaats.

De tweede en derde wedstrijd van het toernooi vinden plaats in Argentinië en Paraguay, waarna het WK de Atlantische Oceaan oversteekt.

Door de toevoeging van de Zuid-Amerikaanse landen aan het bid van 2030 stegen de kansen van Saudi-Arabië op het WK van 2034. Daardoor waren de continenten Europa, Afrika en Zuid-Amerika uitgesloten voor de twee edities erna en kon het toernooi in 2034 alleen nog in Azië of Oceanië plaatsvinden.