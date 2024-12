ANP Nederland wint van België

NOS Sport • vandaag, 17:01 Hockeyers winnen in Pro League opnieuw via shoot-outs van België

De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw een zege geboekt op België in de FIH Pro League. Na een open wedstrijd in Amstelveen stond het na zestig minuten 3-3, waardoor het aankwam op shoot-outs, die Nederland net als vorige week won.

Oranje boekte daarmee in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar zijn vijftigste zege onder bondscoach Jeroen Delmée. In het jaar waarin Nederland olympisch goud won, was het doel vooral om het mooie jaar passend af te sluiten met een overwinning.

Dat ging niet vanzelf tegen de Belgen, die goed weerstand boden en in de slotfase via Thomas Crols op weg leken naar de winst. De Nederlandse doelman Maurits Visser voorkwam echter een treffer in de laatste minuut.

Cruciale rol Visser

Ook in de shoot-outs was Visser cruciaal voor Nederland. Hij keerde drie van de vijf Belgische pogingen, waarna Lucas Veen net als een week eerder de beslissende kon maken.

3:38 Hockeyers verslaan België opnieuw na shoot-outs in Pro League

Nederland heeft daardoor zes punten behaald uit de eerste vier wedstrijden in de Pro League, die volgend kalenderjaar verdergaat. In totaal speelt Nederland zestien wedstrijden in de landencompetitie.

Verwarring bij eerste goal

Oranje begon echter met een valse start aan de wedstrijd van zondag. In het Wagenerstadion maakte de uitploeg via Tom Boon al in de eerste minuut van de wedstrijd de 0-1. De bal ging daarbij dwars door het net, wat even voor verwarring zorgde bij de arbitrage.

1:13 Opmerkelijk: bal gaat door net bij goal België tegen Oranjehockeyers

Oranje liet zich niet uit het veld slaan en herpakte zich goed. Na een nieuw doelpunt aan Nederlandse en Belgische zijde, pakte Nederland vlak voor rust de leiding. Casper van der Veen en Thijs van Dam schoten Nederland op voorsprong.

Vooral de goal van Van der Veen was een fraaie. Direct nadat de Belgen een strafcorner hadden gemist, ging Nederland in de tegenaanval. Tijmen Reyenga maakte snelheid en kreeg de bal bij Van der Veen, die enkel nog hoefde binnen te tikken.

Tweede helft

In de tweede helft werd één keer gescoord, door de Belgen. Boon maakte zijn tweede van de wedstrijd en hield België in de wedstrijd.

Vlak voor het laatste fluitsignaal kwam Nederland goed weg. De Belg Crols joeg de bal hard richting het goal, maar keeper Visser voorkwam een treffer in de laatste minuut. De wedstrijd werd daardoor beslist in shoot-outs.

Visser bleef indruk maken in die reeks, stopte de eerste poging van de Belgen en dwong twee pogingen later Arthur De Sloover om het doel heen, waardoor zijn poging te lang duurde. Ook de vierde shoot-out van de Belgen keerde Visser.

Het was vervolgens aan Veen om de wedstrijd in het slot te gooien en dat deed hij met succes. Voor de tweede week op rij besliste de jongeling de wedstrijd tegen België in de shoot-outs.