Nederlandse hockeyers winnen ook Pro League-duel met België na shoot-outs

De Nederlandse hockeyers hebben ook hun tweede wedstrijd in de Pro League na shoot-outs gewonnen. In Amstelveen stond het tegen België na 60 minuten reguliere speeltijd 1-1.

In juni eindigde het laatste duel tussen de buurlanden in 3-5. Hoewel sindsdien negen ervaren Belgische internationals zijn gestopt, gaf België vandaag prima partij.

Na mogelijkheden over en weer kwam België op 1-0 door Thibeau Stockbroekx. Koen Bijen miste twee kansen, om even later met een knap passje Thijs van Dam te vinden: 1-1.

België was na rust beter. Doelman Derk Meijer hield Antoine Kina van de 1-2 af en Oranje moest twee ondertalsituaties overleven. In de shoot-outs hield Meijer de Belgen Roman Duvekot, Gauthier Broccard en Kina van scoren af.

Ook shoot-outs tegen Duitsland

Gisteren won Oranje tegen Duitsland de eerste wedstrijd in het zesde seizoen van de Pro League eveneens na shoot-outs. De reprise van de door Oranje gewonnen olympische finale van Parijs was in de reguliere speeltijd ook in 1-1 geëindigd.