Hockeyvrouwen met zes debutanten naar Argentinië voor Pro League

Bondscoach Raoul Ehren van de Nederlandse hockeysters heeft zes debutanten opgenomen in zijn selectie voor de aankomende wedstrijden in de Pro League. Oranje treft volgende maand in Argentinië het gastland twee keer en speelt ook twee duels met Duitsland.

"We gaan naar Argentinië met een mooie mix van speelsters", vertelt Ehren, die in september Paul van Ass opvolgde. "Naast de ervaren dames die in Parijs olympisch kampioen zijn geworden, hebben we ook veel nieuwe speelsters opgenomen in de selectie. Ik ben erg benieuwd hoe deze meiden het internationaal gaan doen tegen topteams als Duitsland en Argentinië."