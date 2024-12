NOS Sport • vandaag, 08:54 • Aangepast vandaag, 10:12 Velzeboer maakt in Peking indruk op 500 meter, geen medaille op 1.500 meter

1:37 Velzeboer maakt indruk met World Tour-goud op 500 meter in Peking

In een fraaie finale heeft Xandra Velzeboer goud gewonnen op de 500 meter tijdens World Tour-wedstrijden in Peking. De 23-jarige Nederlandse shorttrackster versloeg onder anderen drie Canadese vrouwen Florence Brunelle (zliver), Rikki Dork (brons) en Kim Boutin.

Velzeboer werd flink getest. Ze nam vanaf de start de leiding en ging er als een speer vandoor. Alleen Brunelle kon mee en de Canadese glipte behendig erlangs op twee ronden voor de finish.

De inhaalactie van Velzeboer om haar veertiende wereldbekergoud op de 500 meter te winnen, was misschien wel nog spectaculairder. Veertien keer goud in negentien finales heeft Velzeboer nu. De eerste twee World Tour-races over 500 meter in Canada won ze ook.

Velzeboers winst was de eerste gouden medaille van het Nederlandse team dit shorttrackweekend in China. Het was de derde van het weekend, want na Velzerboers zilver op de 1.000 meter wonnen de mannen op de aflossing brons.

Geen medaille op 1.500 meter

Op de afstand die ze ook zo graag eens wil winnen, pakte Velzeboer net geen medaille. Tijdens het derde World Tour-weekend van deze winter eindigde ze op de 1.500 meter naast het podium.

1:40 Geen medaille Velzeboer in Peking op 1.500 meter, de afstand die ze nog nooit won

De Amerikaanse Corinne Stoddard won, voor haar landgenoot Kristen Santos-Griswold en de Zuid-Koreaanse Gilli Kim.

Gisteren had Velzeboer al indruk gemaakt op de 1.000 meter, maar moest ze genoegen nemen met zilver. Een dag later was een medaille op de afstand die ze nog nooit won ook welkom geweest. Dat lukte niet.

In een sterke finale bleef Velzeboer lang achterin het veld rijden, totdat ze in de slotronden plekjes won. In de laatste meters kon ze niet langs Kim snellen: Velzeboer werd op 0,05 seconden vierde.

Voor Zoe Deltrap hield het op na een verdienstelijk optreden in de halve finales, Michelle Velzeboer strandde al in de kwartfinales.

World Tour live bij de NOS Het vierde World Tour-weekend in Seoul is volgende week zaterdag en zondag live te volgen bij de NOS. Zaterdag begint de livestream, die te zien is op NOS.nl en in de NOS-app, om 05.55 uur. Livestreams zijn ook gemakkelijk op de televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal 160.

De laatste dag van het shorttrackweekend in Peking was nog goed begonnen voor Nederland, met winst in de B-finale op de gemengde aflossing.

Canada, Italië en Oekraïne werden halverwege de race voorbij gesneld door Jens van 't Wout, Teun Boer en de zusjes Velzeboer die de leiding niet meer afgaven.

De World Tour volgend weekend terug, als de shorttracktop zich meldt in Zuid-Korea.