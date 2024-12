NOS Jens van 't Wout

NOS Schaatsen • vandaag, 10:39 Drie valpartijen en een vierde plek voor Jens van 't Wout: 'Klassieke shorttrackdag'

Drie keer eindigde hij een race languit op de Chinese ijsvloer in Peking. De vierde plaats op de 500 meter bij het derde World Tour-weekend dit seizoen, was voor Jens van 't Wout slechts een pleister op de wonde.

Of in de woorden van Van 't Wout zelf: "Een klassieke shorttrackdag."

De gemengde aflossing op vrijdag eindigde met een valpartij van Van 't Wout, op de 1.500 meter viel hij opnieuw in de halve finales en ook op de 500 meter hield hij zich niet staande.

Op die laatste afstand was de val echter te wijten aan de Canadees Jordan Pierre-Giles, waardoor hij alsnog vierde kon worden. En ook in de 5.000 meter aflossing liet hij zich van zijn beste kant zien door de Nederlandse ploeg naar de finale te loodsen.

"Veel valpartijen, soms een beetje pech, soms door een val van iemand anders. Maar wel mooi kunnen afsluiten met de relay", vatte Van 't Wout het vanuit Peking nuchter samen. "Dat is shorttrack."

Van 't Wout klonk opmerkelijk nuchter en opgewekt. "Ik baal natuurlijk wel van vandaag. Ik voel dat er fysiek veel meer inzit. Maar onze sport is gewoon zo onvoorspelbaar. Ik ga wel met een beter gevoel morgen in dan dat ik had. Maar echt goed is het niet, nee."

De finale op de 500 meter was een buitenkans voor Van 't Wout, maar die begon hij wel vanuit de minst gunstige positie. Op de explosieve, kortste afstand is inhalen sowieso buitengewoon moeilijk, maar toch slaagde hij erin om de Zuid-Koreaanse wereldtopper Park Ji-won te passeren.

Meer dan de vierde plaats zat er echter niet in. "Ik zat nog een beetje te stoeien met die Koreaan", aldus Van 't Wout. "Maar eigenlijk was de rit toen al klaar. Ik kwam nog wel in de buurt van de derde plaats, maar de rit was net iets te kort om daar nog iets te kunnen doen."

De Chinese Long Sun - die in maart in het Rotterdamse Ahoy wereldkampioen werd op de 1.500 meter - zorgde voor euforie op de tribunes door het goud te pakken voor de Canadees Steven Dubois.

Liu Shaoang, die na jaren succesvol te zijn geweest onder Hongaarse vlag nu voor China uitkomt, werd derde.

Drie keer tegen het ijs

In Montréal schaatste Van 't Wout nog buitengewoon knap naar het eerste goud op de 1.000 meter, maar sindsdien wil het niet echt meer lukken.

In Peking eindigde de Nederlandse kopman al twee keer languit gestrekt op de Chinese ijsvloer: vroeg in de ochtend viel hij in de halve finales van de gemengde aflossing en daarna ging hij ook onderuit in de halve finales op de 1.500 meter.

Die 1.500 meter werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Park Ji-won, die voor het eerst dit seizoen de Canadees William Dandjinou (goed voor vier keer goud en een keer zilver) te kloppen.

Met z'n tweeën kwamen Park (al 23 keer de beste in het wereldbekercircuit) en Dandjinou samen uit de laatste bocht, maar dit keer hield Park stand en zorgde zo voor het eerste Zuid-Koreaanse goud dit seizoen.

Het brons was voor de latere winnaar op de de 500 meter Sun, die het voordeel kreeg na een fotofinish met de tweede Zuid-Koreaan Jang Sung-woo. Friso Emons werd derde in de B-finale en was met de tiende plaats de beste Nederlander, Itzhak de Laat werd dertiende.

Nederlandse mannen naar finale aflossing

Op 500 meter plaatste Van 't Wout zich in een knetterend snelle kwartfinale als een van de tijdsnelsten (39,97) voor de halve eindstrijd, waarin hij dus ten val kwam en reglementair werd gepromoveerd tot finalist.

Voor Teun Boer, die zijn rentree maakte in het World Tour-circuit, en Daan Kos zat de 500 meter er na de kwartfinales op.

NOS In een chaotische halve finale van de aflossing bij de mannen blijft Nederland (hier met Itzhak de Laat) fier overeind.

In de halve finale van de 5.000 meter aflossing lieten Boer, Kos, Van 't Wout en De Laat (en dus niet Sjinkie Knegt) zich echter van hun beste kant zien.

Nadat Italië werd uitgeschakeld door een valpartij bij een wissel, waarbij China net de dans wist te ontspringen, hield Van 't Wout Liu in de slotfase knap achter zich.

De finale van die aflossing, met Nederland, wordt zondagochtend verreden. Daarin kan Nederland de borst nat maken met Canada, Zuid-Korea en thuisland China als tegenstanders.