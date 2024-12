Getty Xandra Velzeboer

NOS Schaatsen • vandaag, 09:14 Velzeboer maakt indruk op 1.000 meter, maar moet toch genoegen nemen met zilver

Xandra Velzeboer heeft bij het derde World Tour-weekend van het seizoen haar vijfde medaille veroverd. Na goud op de 500 meter (2x) en goud en zilver op de 1.000 meter in Montréal moest ze in Peking opnieuw genoegen nemen met zilver op de 1.000 meter.

De Canadese Danae Blais reed voor de eerst in haar loopbaan naar het goud.

In de strijd om de Kristallen Bol, het eindklassement over alle afstanden na vijf wedstrijden in de World Tour, deed Velzeboer mede door tegenvallende prestaties van concurrenten als Kim Gilli en Hanne Desmet uitstekende zaken.

Choi Min-yeong is in dat allroundklassement tweede op 30 punten.

Geen Schulting, wel Velzeboer

Vorige week nam Suzanne Schulting al een kijkje in de shorttrackhal in Peking, waar ze in 2022 glorieerde op de Olympische Spelen. Maar dat deed ze - net als het grote talent Angel Daleman - niet als shorttracksster, maar als opvallend succesvolle langebaanschaatsster.

Op de langebaan heeft haar van een breuk herstelde enkel minder te lijden dan in het shorttrack en dus kiest Schulting ervoor om pas later in actie te komen in het shorttracken.

Met Xandra Velzeboer heeft Nederland echter nog een absolute ster in de gelederen en dat bewees ze ook in Peking.

1:50 Velzeboer knokt zich naar zilver op 1.000 meter, Canadese Blais verrast met goud

De oudste Velzeboer - met haar 23 jaar de absolute kopvrouw en ook qua leeftijd de nestor van de jonge Nederlandse ploeg - won bij de eerste twee wereldbekers in Montréal al drie keer goud (2x 500 meter en 1x 1.000 meter) en een keer zilver (1.000 zilver).

In Peking plaatste ze zich met twee foutloze races soeverein voor de finale van de 1.000 meter. In die finales nam ze het onder meer op tegen het Zuid-Koreaanse fenomeen Choi Min-yeong, van wie Velzeboer in haar loopbaan pas vier keer wist te winnen.

In die erelijst staat Schulting trouwens met stip bovenaan: als enige wist zij Choi al negen keer te kloppen.

In de finale waren de ogen dan ook gericht op het duel tussen de Nederlandse en de Zuid-Koreaanse, maar het waren de Canadesen en Blais die brutaal de kop pakten.

Velzeboer moest zich naar voren knokken, ging schouder aan schouder met Choi door de bocht en kwam als winnares uit die strijd. Het gat met Blais was echter te groot om nog te dichten.

NOS De finishfoto van de 1.000 meter voor vrouwen.

De Amerikaanse Corinne Stoddard werd voor de zevende keer op dit niveau derde. Dat brons deelde ze trouwens met Choi, die pas vijf keer derde werd.

Choi heeft al wel 28 gouden plakken in de kast liggen, Stoddard won nog nooit een wereldbekerwedstrijd.

Diskwalificatie aflossing

Na de 1.000 meter kwam Velzeboer ook in actie op de 3.000 meter aflossing en dat liep minder goed af.

In de halve finales kwam Velzeboer weliswaar als eerste over de finish, maar in het gevecht met de Chinese Li Gong en de Poolse Kamila Stormowska in de laatste ronde deelde Velzeboer een klein duwtje uit.

0:58 Velzeboer deelt duwtje uit in halve finale aflossing, diskwalificatie Nederlandse vrouwen

De Chinese en de Poolse gingen beide onderuit en werden na afloop samen met Kazachstan toegevoegd aan de finale. Voor de zussen Xandra en Michelle Velzeboer, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot, eindigde het toernooi met een diskwalificatie.

De tumultueuze finale, waarin zeer veel gevallen werd en een herstart nodig was, moest uiteindelijk achter de jurytafel beslist worden. Canada werd winnaar, voor Zuid-Korea en Kazachstan. China en Polen werden gedeclasseerd.

Voor Kazachstan, getraind door de Nederlandse Wilma Boonstra, is het de eerste medaille op het hoogste podium.