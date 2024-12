Regime-Assad lijkt gevallen: rebellen in Damascus, vlucht president gemeld

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr

"Veel Syriërs die ik spreek kunnen het maar nauwelijks geloven. Dit is de dag waarop ze zo lang hebben gewacht. Ze zijn de hele nacht wakker gebleven, er wordt gehuild, er wordt gedanst en er wordt in de lucht geschoten.

Zo snel als de val van het regime is gegaan is ongekend. In Damascus kijken inwoners vanochtend uit het raam en zien een nieuwe realiteit. Sommige probeerden op de valreep nog te vluchten, maar staan nu vast bij dichte grenzen naar buurlanden. Een weg het land uit is er voor de meeste mensen niet.

Want er is zeker ook veel angst over de toekomst. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Hoe gaat HTS dit allemaal doen? Hoe soepel zal dit verlopen? De economie is een ramp, een groot deel van het land ligt in puin en de meeste Syriërs zijn vooral doodmoe van de jarenlang voortdurende oorlog. En nu is hun toekomst wederom onzeker."