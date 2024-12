AFP Rebellen poseren bij een buitgemaakte straaljager van het regeringsleger

NOS Nieuws • vandaag, 13:17 'Rebellen Syrië op 20 kilometer van Damascus', bondgenoten Assad verlaten land

De ongekende opmars van rebellen in Syrië lijkt vooralsnog niet te stoppen. Regeringstroepen proberen hun posities rond de cruciale stad Homs te versterken terwijl rebellen oprukken vanuit het zuiden van het land. Ondertussen verlaten belangrijke bondgenoten het land.

Sinds de rebellen van HTS een week geleden de noordelijke stad Aleppo binnenvielen is de verdediging van het regime snel ingestort. De afgelopen dagen werden ook Hama, ten noorden van Damascus, en Deir al-Zor in het oosten ingenomen. Ondertussen begonnen opstandelingen aan een opmars vanuit het zuiden. Ze zijn inmiddels naar eigen zeggen Damascus tot op 20 kilometer genaderd.

Deze video laat de snelle opmars zien:

4:18 Opmars van de rebellen, de oorlog in Syrië in beeld

Op dit moment wordt er volop gevochten om Homs, na Damascus nog de belangrijkste stad waar president Assad nog aan de macht is. Het Syrische leger voert daar luchtaanvallen uit. Vanochtend werd duidelijk dat de strijdkrachten van Assad uit een groot deel van Zuid-Syrië zijn getrokken om de posities rondom Homs te versterken. Hierdoor zijn de provincies Daraa en Sweida onder controle van rebellen komen te staan.

Homs van groot belang

Homs is een cruciale plaats voor Assad. Als die stad wordt ingenomen, verbreken rebellen de verbinding tussen Damascus en de kustregio, waar de president brede steun geniet. Het is bovendien de laatste belangrijke plaats voordat rebellen vanuit het noorden kunnen doorstoten naar Damascus.

De stand van zaken in Syrië, gisteren. Op dit kaartje is de opmars richting Damascus nog niet zichtbaar:

NOS Verhoudingen in Syrië op 6 december 2024

De snelheid waarmee rebellen oprukken, verrast vriend en vijand van Assad. In de regio wordt gevreesd voor verdere instabiliteit. Door de burgeroorlog die in 2011 begon tegen Assads bewind kwam er ruimte voor jihadistische militanten, die uiteindelijk terroristische aanvallen over de hele wereld uitvoerden. Miljoenen vluchtelingen trokken het land uit, met opvangcrises elders tot gevolg.

Westerse waarnemers zien dat het Syrische leger in een moeilijke situatie verkeert. Het moreel van de militairen is laag, en ze zijn niet in staat om de terreinwinst van rebellen te stoppen. Assad kon de afgelopen jaren in de strijd tegen de rebellen rekenen op zijn bondgenoten. Rusland zette gevechtsvliegtuigen in om te bombarderen, terwijl Iran troepen stuurde, onder meer van Hezbollah en Iraakse milities, om het Syrische leger te steunen.

Wat is Hayat Tahrir al-Sham? HTS is voortgekomen uit de terreurbeweging al-Qaida in Syrië en andere strijdgroepen. De groep wordt door onder meer de Verenigde Staten gezien als terreurgroep. HTS pleegde in het begin van de Syrische burgeroorlog gewelddadig verzet met aanslagen. De groep wordt geleid door Abu Mohammad al-Jolani. Doelen zijn onder meer het omverwerpen van het regime van president Assad en het verdrijven van Iraanse milities die Assad steunen. Hayat Tahrir al-Sham betekent 'Organisatie voor de bevrijding van de Levant'. Levant is een naam voor Syrië, Libanon en andere landen in het Midden-Oosten.

Maar The New York Times meldt dat Iran begonnen is met het terughalen van militaire commandanten. Bij de Iraanse ambassade in Damascus en op bases van de Iraanse Revolutionaire Garde in Syrië zou de opdracht zijn gegeven tot evacuatie. Vertrekkende Iraniërs vliegen terug naar Teheran of reizen over land naar buurlanden als Libanon en Irak. In elk geval een deel van het ambassadepersoneel is vertrokken. Ook hoge commandanten van de Quds Brigade van de Revolutionaire Garde zouden Syrië verlaten, aldus bronnen van de krant.

Dit is een opmerkelijke wending. Assad kon de afgelopen dertien jaar rekenen op de steun vanuit Iran. Omgekeerd gebruikt Iran Syrië als belangrijke route om wapens te leveren aan Hezbollah in Libanon. Maar zowel Rusland als Iran en Hezbollah zijn nu elders in een strijd verwikkeld. Syrië is geen prioriteit. Rusland riep onderdanen gisteren al op het land te verlaten.