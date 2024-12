Handbalsters buigen diep voor Noorwegen (21-31) en lijden eerste EK-nederlaag

De Nederlandse handbalsters hebben op het EK hun eerste nederlaag geleden. Oranje moest zijn meerdere erkennen in regerend Europees en olympisch kampioen Noorwegen: 21-31.

Door de nederlaag blijft Nederland op vier punten steken. De ploeg kwam ongeslagen door de eerste fase, nam daaruit twee punten mee en begon de hoofdfase donderdag met een 26-22 zege op Slovenië. Oranje staat op de derde plek in groep 2.

De ijzersterke Noren gelden als angstgegner voor de Nederlandse ploeg. De laatste zege dateert uit een oefenwedstrijd in 2022, toen ervaren topspeelsters als Estavana Polman en Kelly Dulfer nog tot de selectie behoorden.

Het Europees kampioenschap is het eerste toernooi waarin Oranje met een flink verjongd team aantreedt. Een week voor het begin van het EK speelde de ploeg nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen en kon het de Scandinaviërs één helft bijbenen.

Dat bood perspectief, was de teneur binnen de selectie na afloop van het oefenduel. Als "het geluk aan onze kant lag", viel er misschien ook op het EK nog wat te halen tegen de Noren.

IJdele hoop

Het bleek ijdele hoop. Ook ditmaal was Noorwegen veel te sterk. Oranje was aanvallend slordig, maakte veel technische fouten en vond amper gaten in de strakke Noorse defensie.