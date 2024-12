Handbalsters beginnen EK-hoofdfase met winst op Slovenië, ondanks dip na rust

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd in de hoofdfase van het EK gewonnen. Slovenië werd in Wenen met 26-22 verslagen.

Oranje treft later deze week nog regerend Europees en olympisch kampioen Noorwegen, Zwitserland en Denemarken (olympisch brons in Parijs).

Verjongde ploegen

De Sloveense ploeg is, net als de Nederlandse, flink verjongd na de Spelen in Parijs. Vedette Ana Gros nam afscheid, maar Slovenië heeft in Tjasa Stanko, topscorer van het toernooi, een nieuwe ster. Toch was Stanko in 2019, toen Nederland de openingswedstrijd van Slovenië verloor maar later toch wereldkampioen werd, ook al een plaaggeest voor Oranje met twaalf treffers.