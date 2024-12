ANP Merel Freriks

NOS Sport • vandaag, 06:02 Handbalsters zijn klaar om door te pakken op EK: 'Kunnen het Noren lastig maken'

Voor de Oranje-handbalsters begint het EK vanavond eigenlijk pas echt. Vorige week begon de ploeg met een flink verjongd team aan het toernooi. Hoewel de verwachtingen daarom minder hoog waren dan voorheen, kwamen ze toch ongeslagen de groepsfase door en beginnen ze nu in Wenen aan de hoofdfase. Slovenië is daarin om 18.00 uur de eerste tegenstander.

"De eerste wedstrijd tegen IJsland hadden we van tevoren misschien verwacht wat makkelijker te winnen, maar die werd toch nog spannend", vertelt de 23-jarige Sarah Dekker. "Ook tegen Duitsland hadden we een lastige start, maar hebben we ons goed herpakt en toch nog gewonnen."

Een belangrijke zege, want Oranje neemt die twee punten mee naar de hoofdfase omdat Duitsland zich ook heeft geplaatst. Maar niet alleen daarom was die wedstrijd belangrijk, ook heeft de ploeg van bondscoach Henrik Signell er vertrouwen uit geput in aanloop naar de hoofdfase, waarin Nederland onder andere ook olympisch kampioen Noorwegen en Denemarken treft.

De hoofdronde op het EK bestaat uit een nieuwe poulefase met zes teams per groep, waarvan de nummers één en twee zich plaatsen voor de halve finales.

ANP De handbalsters vieren de zege tegen Duitsland

"We hebben in die wedstrijd tegen Duitsland echt vechtlust laten zien", aldus Dekker. "Vooral in de dekking. We hebben maar 22 doelpunten tegen gekregen en de doelpunten komen dan vanzelf. In de aanval maak je het jezelf dan namelijk een stuk makkelijker."

Volgens Merel Freriks, die de Olympische Spelen vanwege een blessure aan zich voorbij moest laten gaan, liet Nederland vooral zien veel teamspirit te hebben. En dat biedt hoop voor de volgende ronde.

"We stonden daar echt als één team, één blok. Als we dat zaterdag tegen de Noren opnieuw doen, kunnen we het hen ook lastig maken", aldus de 26-jarige Freriks.

Mogelijkheden tegen Noorwegen

Oranje speelde een week geleden nog een oefenwedstrijd tegen olympisch kampioen Noorwegen en kon één helft knap bijblijven. "Als we dat spel nu ook de tweede helft kunnen laten zien, wordt het voor de Noren wel moeilijk."

Ook Dekker denkt dat er wat mogelijk is tegen Noorwegen. "Maar zij willen ook per se winnen natuurlijk, dus iedereen zal er vol voor gaan. Maar als wij alles geven en het geluk misschien een beetje aan onze kant ligt, zie ik wel mogelijkheden."

ANP Sarah Dekker

Maar vanavond wacht eerst Slovenië. Freriks: "Ik denk dat we allemaal een goed gevoel hebben na de eerste ronde, maar we zijn ook realistisch. De wedstrijden die nu komen zijn van een heel hoog niveau. Het gaat nu echt beginnen. Het wordt pittig."

Dekker heeft in de wedstrijden tegen Oekraïne zelfvertrouwen getankt. Ze kreeg veel speeltijd en scoorde negen keer. "Nu ben ik los. En we zijn inmiddels al een tijdje bij elkaar als groep, dus ik kan ook steeds meer mezelf zijn. Ik voel me steeds meer op mijn gemak, ben wat relaxter."

En volgens Dekker is ook de rest van de groep er klaar voor. "We hebben een stijgende lijn door de week heen. In de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne hebben meiden de kans gekregen die nog niet veel gespeeld hebben, terwijl de meiden die wel veel spelen wat rust kregen. We zijn er nu allemaal klaar voor om door te pakken."