Feyenoord wint dankzij vleugelspitsen nipt bij hekkensluiter RKC

Feyenoord heeft in de eredivisie met de nodige moeite gewonnen van hekkensluiter RKC Waalwijk: 2-3. Vleugelspitsen Igor Paixão (één goal, één assist) en Anis Hadj Moussa (één goal) pakten de hoofdrol.

Door de zege blijft Feyenoord in alle competities voor de 23ste keer ongeslagen in een uitwedstrijd. Dat is een clubrecord. De reeks van 20 ongeslagen uitwedstrijden in de eredivisie is ook een clubrecord.

Santiago Gimenez stond voor het eerst sinds het herstel van zijn blessure in de basis bij Feyenoord. Bij zijn beide invalbeurten tegen Manchester City (3-3) en tegen Fortuna Sittard (1-1) was hij trefzeker, maar als starter lukte het niet.

RKC kwam verrassend op voorsprong in Waalwijk. Na een mooie aanval via Richonell Margaret was het Oskar Zawada die de bal langs de uit zijn doel gekomen Timon Wellenreuther werkte.

Hadj Moussa scoort vlak na rust

Op aangeven van Paixão leek Dávid Hancko gelijk te maken, maar het bleek een eigen goal van Yassin Oukili. RKC'er Dario van den Buijs ging voor rust in tranen van het veld, nadat hij zijn knie had verdraaid.



Enkele minuten na rust kwam Feyenoord op voorsprong. Rechtsbuiten Hadj Moussa onderstreepte zijn goede vorm met een dribbel van rechts naar binnen en de Algerijn haalde met links uit: 1-2.

Slotakkoord voor Paixão

De zege was daarmee nog niet binnen voor Feyenoord. Nadat invaller Denilho Cleonise de paal had geraakt en Wellenreuther had gered op een inzet van Reuven Niemeijer kopte Oukili bij de tweede paal met wat fortuin de 2-2 binnen.

Met een prachtig geplaatste bal in de hoek van Paixão stelde Feyenoord snel orde op zaken. "Igor heeft een heel hoog niveau", zei zijn coach Brian Priske na afloop. "We zijn erg blij met onze Braziliaanse vriend."

Feyenoorder Ibrahim Osman kopte nog op de lat en Zawada van RKC raakte de paal. Ook invallers Mohamed Ihattaren en Michiel Kramer konden een nederlaag van RKC niet voorkomen.