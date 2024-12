Hadj Moussa is de nieuwe dribbelkoning van Feyenoord, maar rendement kan nog beter

ANP Anis Hadj Moussa

Analytici en ook Feyenoord-trainer Brian Priske komen superlatieven tekort om de prestaties van Anis Hadj Moussa te beschrijven. Een paar weken geleden was de Algerijn nog bankzitter bij de Rotterdammers, nu is hij de grote blikvanger. Het kan verkeren. Toch blijkt uit cijfers dat er nog veel winst te boeken is.

In pas zijn derde wedstrijd als basisspeler van Feyenoord blonk Hadj Moussa vorige week uit tegen het grote Manchester City. De UEFA riep hem na de comeback (3-3) zelfs uit tot man van de wedstrijd. Je zou bijna vergeten dat de buitenspeler in eerste instantie een blessure van Ibrahim Osman nodig had voor een basisplek.

Diep respect

De carrière van de 22-jarige Hadj Moussa ontwikkelt zich in rap tempo. Vorig seizoen maakte hij de stap van de Belgische tweedeklasser Patro Eisden naar Vitesse. Bij Feyenoord kende hij opstartproblemen en kwam hij tot november nauwelijks aan spelen toe.

1:59 'Zoals Hadj Moussa zijn er weinig, hij vermaakt en beslist'

Inmiddels heeft Hadj Moussa vier keer in de basis gestaan en trof hij vier keer doel. Het leverde hem "diep respect" op van trainer Priske. "We hebben een tijdje terug zijn situatie besproken. Hij wilde meer spelen. Nou, als je beter bent dan de anderen, dan speel je."

Doelgerichter

"Vier wedstrijden, vier goals. Alle credits voor hem", voegde de Deen eraan toe.

De scoringsdrift van de Algerijnse aanvaller valt wel op als je zijn statistieken erbij pakt. Hadj Moussa speelde inmiddels bijna evenveel duels voor Feyenoord (14) als voor Vitesse (15), maar hoewel hij voor de Arnhemmers veel meer minuten maakte, toont hij zich in Rotterdamse dienst een stuk doelgerichter.

Van alle schoten die Hadj Moussa loste, belandde 19 procent in het doel. Dat lijkt weinig, maar van alle 94 eredivisiespelers met minimaal vijftien schoten dit seizoen noteerden er slechts achttien een hogere schotconversie. Bij Vitesse kwam hij niet verder dan 5 procent.

Daarnaast draagt de aanvaller "zowel offensief als defensief bij", ziet Priske. "Hij toont veel discipline. Dat is niet makkelijk als je van Vitesse bij een groot team met hoge verwachtingen komt", aldus de trainer.

Gemakzuchtig

Hadj Moussa toont dus veel discipline, maar dat is niet altijd zo geweest. In de paar maanden die hij bij Vitesse speelde, stoorde trainer Edward Sturing zich mateloos aan hem. Zo kwam hij te laat, meldde hij zich niet op tijd ziek en was hij volgens Sturing "met andere dingen bezig dan Vitesse".

"Dat klopt", zegt Theo Janssen, die in die periode in Arnhem trainer was van de beloftenploeg. "Hij is naar Vitesse gekomen om zichzelf in de etalage te zetten. Toen duidelijk werd dat er wel een grotere club zou komen, werd hij gemakzuchtig. Hij dacht bij Vitesse dat hij op vijftig procent ook wel goed genoeg zou zijn."

ANP Anis Hadj Moussa

"Nou, bij Feyenoord is dat wel anders. Anis is een intelligente jongen. Hij heeft wel in de gaten dat hij honderd procent fit moet zijn en keihard moet werken", vervolgt Janssen. "Dat had hij ook bij Vitesse wel in zich, maar hij kon het niet altijd opbrengen."

Bravoure

Tegen Manchester City lukte dat wel. Hadj Moussa maakte indruk met zijn acties, zijn arbeid en zijn goal die de comeback van Feyenoord inleidde. "Ja, dat was mooi om te zien. Hij speelde met bravoure. Het maakt niet uit wie er tegenover hem staat, hij gaat gewoon de actie aan", zegt Janssen.

"Hij kan iemand passeren zonder dat hij daar veel ruimte voor nodig heeft. Hij kan buitenom en binnendoor, kan zijn actie lang uitstellen, wachtend op het moment dat de tegenstander instapt", is Janssen enthousiast. "Maar hij moet meer rendement koppelen aan zijn acties."

Pro Shots Ilkay Gündogan (Manchester City) heeft moeite om Anis Hadj Moussa af te stoppen

Daar heeft Janssen een punt. Nog steeds komt veruit het grootste deel van zijn voorzetten niet aan: 83 procent. Op dat punt is slechts een kleine verbetering waar te nemen ten opzichte van zijn periode bij Vitesse (86 procent) en het Belgische Patro Eisden (88 procent).

Dribbelkoning

Wel berekende statistiekenbureau Opta dat Hadj Moussa inderdaad de dribbelkoning van Feyenoord is. Iets meer dan de helft van zijn dribbels slaagt (53 procent) en dat was bij Vitesse (38 procent) en Patro Eisden (36 procent) wel anders.

Na de sterke wedstrijd tegen Manchester City is in Engeland de geruchtenmachine al op gang gekomen. Tabloids brengen zijn naam in verband met Premier League-clubs.

Volgens Janssen moet Hadj Moussa geduldig zijn, alle dribbels en doelpunten ten spijt. "Hij moet voorlopig in Rotterdam blijven. Als hij vijftien doelpunten per seizoen maakt, mag hij aan een hoger niveau gaan denken."