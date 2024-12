Telegram Een HTS-konvoooi op weg naar Homs

NOS Nieuws • vandaag, 17:35 • Aangepast vandaag, 17:59 Opstand Syrië tegen Assad nu op drie fronten

De opstand in Syrië tegen de regering van dictator Assad breidt zich uit. Die opstand begon vorig week met de veroveringen door rebellen in het noordwesten van het land. Afgelopen weekend kregen ze de stad Aleppo in handen.

Inmiddels hebben ook strijdgroepen in het zuiden en het oosten van het land de wapens opgenomen. Het lijkt erop dat het Syrische leger weinig weerstand biedt.

Homs

In het noordwesten hebben de rebellen van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) vandaag zeker twee plaatsen in de buurt van Homs ingenomen: Rastan en Talbiseh. Bronnen van het in het VK gevestigde Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens zeggen dat het Syrische leger de islamitische strijdgroep met helikopters en straaljagers heeft aangevallen.

De mensenrechtengroep zegt ook dat het Syrische leger zich uit Homs heeft teruggetrokken. Het zou zich langs de belangrijke weg naar de kust hergroeperen. De wijken waar aanhangers van het regime wonen zouden alleen nog door "gewapende individuen" worden verdedigd.

NOS Verhoudingen in het noordwesten van Syrië eerder vandaag

Gisteren kregen de rebellen de 40 kilometer noordelijker gelegen stad Hama in handen. Het Syrische leger zei dat het zich daar had teruggetrokken om mensenlevens te sparen en zich te hergroeperen. Van dat laatste lijkt nog geen sprake nu de rebellen Homs zo dicht zijn genaderd.

De val van deze stad zou een zware klap zijn voor het Assad-regime. Het ligt op de route van de hoofdstad Damascus naar het kustgebied aan de Middellandse Zee, waar veel Assad-aanhangers wonen.

Zuiden

In het zuiden hebben opstandelingen de stad Daraa en plaatsen in de omgeving overgenomen. Op beelden is te zien dat ze de vlag van vrij Syrië hebben gehesen.

In de buurt van de stad is een legerbasis aangevallen. De rebellen hebben de toegangspoort in handen. Het is onduidelijk of het leger ook daar verslagen is.

Reuters Een gewapende man bij de grensovergang met Jordanië in Nassib

Jordanië heeft zijn grensovergang met Syrië bij de plaats Nassib gesloten. Een bron bij het Syrische leger zegt dat rebellen daar controleposten van het leger hebben beschoten. Online is te zien dat mannen controleposten bij de grenspost bestormen.

Oosten

In het oosten hebben de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) Deir el-Zor volledig in handen gekregen, een stad aan de Eufraat. De SDF is een coalitie van het Koerdische YPG en Arabische milities. De groep heeft de steun van de Verenigde Staten. De stad zou zonder slag of stoot in handen van de SDF zijn gevallen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Syrië, Iran en Irak waren vandaag in Bagdad bijeen voor overleg. De Syrische minister Sabbagh zei dat de ontwikkelingen een ernstige bedreiging zijn voor de stabiliteit van de hele regio. Of de drie concrete afspraken hebben gemaakt, is niet bekend.