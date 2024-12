Syrische rebellen naderen Homs, duizenden mensen op de vlucht

In Syrië naderen de rebellen van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de stad Homs. Op door de NOS geverifieerde video's is te zien dat de rebellen in Talbiseh zijn aangekomen.

Vorige week openden strijders van HTS in samenwerking met een andere rebellengroep een nieuw offensief in Syrië. In korte tijd heeft de groepering veel terrein veroverd op het regeringsleger van Assad. Zo namen zij vorige week Aleppo in, de tweede stad van het land.