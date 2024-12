Afzwakken bezuinigingen onderwijs deels betaald door onderwijs zelf

Coalitie en oppositie hebben weer overlegd over de onderwijsbegroting, maar er is nog geen akkoord. Voor het eerst is ook gepraat over de maatregelen die nodig zijn om het afzwakken van de bezuinigingen te betalen. Volgens Haagse bronnen willen de regeringspartijen opmerkelijk genoeg onder meer met nieuwe maatregelen komen op het gebied van onderwijs.