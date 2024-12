ANP Overleg over begroting

NOS Nieuws • vandaag, 09:51 • Aangepast vandaag, 13:11 Nog geen akkoord over onderwijs, stemmingen uitgesteld

Coalitie en oppositie praten nog altijd over aanpassingen op de begroting van het ministerie van Onderwijs, maar er is nog geen akkoord. De stemming in de Tweede Kamer, die voor vanmiddag op het programma stond, is uitgesteld.

Het kabinet is op Prinsjesdag met plannen gekomen om zo'n 2 miljard euro op onderwijs te bezuinigen en een groot deel van de oppositie is het daar niet mee eens. Omdat de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, hebben zij ook steun van een deel van de oppositie nodig.

Voortdurend overleg, D66 afgehaakt

De coalitie overlegde daarover de afgelopen dagen met D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21, maar die eerste partij haakte vanochtend af. Volgens D66-leider Jetten hebben de gesprekken goede dingen opgeleverd, zoals het schrappen van de 'langstudeerboete'.

Maar op andere vlakken ziet hij niet genoeg ruimte. Hij wilde ook betere lerarensalarissen en extra geld voor het mbo en voor jonge wetenschappers en onderzoek.

De andere vier zijn wel bereid nog aan tafel te blijven. In de loop van de dag waren er diverse, vaak korte overlegjes, die dan telkens onderbroken werden voor beraad in eigen kring.

Zowel PVV-leider Wilders als CDA-voorman Bontenbal zei dat de partijen voldoende vertrouwen hebben om verder te kunnen praten. Als het de coalitie lukt om met de vier resterende oppositiepartijen een deal te sluiten, moet dat genoeg zetels opleveren in de senaat.

Alle stemmingen naar volgende week

Naar verluidt zijn coalitie en oppositie het in grote lijnen wel eens over het terugdraaien van zo'n 700 miljoen euro aan bezuinigingen. Behalve over het schrappen van de langstudeerboete zijn onder meer afspraken gemaakt over het handhaven van de maatschappelijke diensttijd en over minder bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek en op het bieden van een hoger salaris voor leraren in de Randstad. Over de dekking moet nog worden gepraat.

De Kamer bepaalde vanmiddag met een grote meerderheid dat de stemming verschoven wordt naar volgende week donderdag. Dat gaat dan niet alleen over de begroting van onderwijs, maar ook over alle andere, omdat terugdraaien van bezuinigingen op onderwijs mogelijk ook betaald moet worden door andere ministeries.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Klaver stelde voor nog voor de stemmingen een debat te voeren over de wijzigingen, maar de coalitiepartijen zien daar voorlopig niets in.