ANP De fractievoorzitters van VVD, BBB en PVV in de Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 15:42 • Aangepast vandaag, 18:14 Coalitie doet bod: geen langstudeerboete, maatschappelijke diensttijd blijft

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om de langstudeerboete te schrappen. Ook zal er minder bezuinigd worden op de maatschappelijke diensttijd, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, evenals op het bieden van een hoger salaris voor leraren in de Randstad. De voorgenomen bezuiniging op godsdienstig onderwijs wordt uitgesteld.

Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws, dat het laatste bod van de coalitie in handen heeft. Dit zou betekenen dat rond de 650 miljoen euro minder wordt bezuinigd dan aanvankelijk de bedoeling was. Het is nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen.

Nog niet

De oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 zijn nog niet tevreden over het bod. Dat hebben ze eind van de middag aan de coalitie duidelijk gemaakt. "We zijn er nog niet", was de boodschap. Wat de oppositie nog meer wil, is niet duidelijk.

Veel zal ook afhangen van de financiële onderbouwing daarvan. De 650 miljoen euro moet ergens gevonden worden en dat kan betekenen dat er op andere posten juist extra bezuinigd moet worden. D66-leider Jetten: "We moeten doorpraten, een dekking is nog niet op tafel geweest."

De vijf oppositiepartijen hadden gevraagd om 1,3 miljard euro minder te bezuinigen, dit bod is dus de helft. De partijen gaan nu onderling en met de Kamerfractie praten en mogelijk vanavond gaan ze weer verder.

Geen meerderheid

Al bijna een week voert de coalitie achter gesloten deuren met de vijf oppositiepartijen overleg over het schrappen van een deel van de onderwijsbezuinigingen. De steun van de oppositie is noodzakelijk, want in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid en acht zetels zijn niet bezet.

Als de steun van de oppositiepartijen uitblijft dreigt de hele onderwijsbegroting te sneuvelen. Dat is uitzonderlijk en in geen 100 jaar meer gebeurd.

Maandag heeft de coalitie een bod van 360 miljoen euro minder bezuinigingen in het onderwijs op tafel gelegd. Dat bedrag ligt veel lager dan de gevraagde 1,3 miljard euro minder die de oppositie wil. Het scenario werd afgewezen.