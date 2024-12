ANP Jetten en Bontenbal na afloop van het gesprek

NOS Nieuws • gisteren, 18:55 Coalitie doet tegenbod over onderwijsbegroting, oppositie niet erg enthousiast

De vier coalitiepartijen hebben D66, CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 een nieuw voorstel gedaan over wijziging van de onderwijsbegroting. Met het tegenbod wil de coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer voor die begroting veilig stellen, maar de oppositiepartijen zijn er nog niet erg over te spreken. "Schamel", noemen ze het.

In het aanbod staat onder meer dat er minder hard zal worden bezuinigd op de maatschappelijke diensttijd en dat de versobering van het levensbeschouwingsonderwijs niet door gaat, zo schrijft De Telegraaf. Ingewijden bevestigen dat. Daarmee lijkt de coalitie vooral de christelijke oppositiepartijen tegemoet te willen komen.

Het voorstel houdt in dat er voor zo'n 360 miljoen euro aan voorgenomen bezuinigingen wordt teruggedraaid. Dat is veel minder dan de 1,3 miljard euro waar de vijf oppositiepartijen op inzetten.

Nog geen dekking

Een meerderheid voor de begroting in de senaat is dus nog lang niet zeker. Er ligt ook nog geen financiële onderbouwing voor het nieuwe voorstel van de coalitie, erkende PVV-leider Wilders na een nieuw gesprek met oppositieleiders op zijn kamer. "Ieder plan zal moeten worden gedekt. Dat zal nog moeten gebeuren."

Volgens Wilders was het een "vriendelijk, maar serieus" gesprek tussen de negen partijen. "Ik hoop, in alle constructiviteit, dat het ergens toe leidt." Op de vraag of dit een eindbod van de coalitie is, of dat er nog onderhandelingsruimte is, zei hij: "Het is een bod".

D66-leider Jetten en CDA-voorman Bontenbal bevestigden na afloop dat PVV, VVD, NSC en BBB op hun verzoek een tegenbod op tafel hebben gelegd.

Erg enthousiast leken ze niet. "We gaan rustig kijken of dit een serieus voorstel is", zei Jetten. Bontenbal liet zich in vergelijkbare termen uit. De partijleiders gaan ermee terug naar hun fracties. Morgen praten de partijen weer verder, zo is de bedoeling.

Een half uur voordat het gesprek begon, lekten er ambtelijke stukken uit over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet-Schoof. De ambtenaren waarschuwen daarin dat scholen "in de problemen" kunnen komen als ze minder geld krijgen voor de lerarensalarissen.

Ook staat er in de gelekte stukken dat er zorgen zijn over het voorstel voor een boete op langstuderen. Die raakt ook studenten die - buiten hun schuld om - niet sneller kunnen studeren, bijvoorbeeld omdat ze mantelzorger zijn.

'Puzzel niet makkelijker'

Naar aanleiding van de ambtelijke adviezen zei CDA-leider Bontenbal dat die "de puzzel niet makkelijker hebben gemaakt". Volgens hem tonen de stukken aan dat de bezuinigingsplannen "heel lastig uitvoerbaar zijn".

Er zit wel enige druk op de onderhandelingen. Om de onderwijsbegroting op tijd door de Eerste Kamer te krijgen, moet er eigenlijk uiterlijk donderdag over gestemd worden in de Tweede Kamer. Daar krijgen de plannen van NSC-minister Bruins wel een meerderheid, maar in de senaat is de steun van oppositiepartijen nodig.

Een begroting wordt bijna nooit helemaal weggestemd in politiek Den Haag. Als dat toch gebeurt, dan blijft de begroting van het jaar ervoor geldig. Dat zou in dit geval betekenen dat het kabinet-Schoof met een financieel gat komt te zitten, omdat er dan helemaal niet wordt bezuinigd.