Nel van Es via NOS Ooggetuige Vooral aan de kust wordt veel wind verwacht

NOS Nieuws • vandaag, 18:09 Onstuimige dagen op komst, mogelijk een 'tweelingstorm'

Tot nu is het voornamelijk een natte dag, maar vanaf vanavond gaat vooral de wind een grote rol spelen. De komende dagen is het zo onstuimig, dat er kans is dat het twee keer tot storm gaat komen. Meteorologen spreken dan van een tweelingstorm.

Vanavond- Pakjesavond - blijft het in het hele land regenachtig. Tegen middernacht wordt het vanuit het zuidwesten wel tijdelijk droger, maar in de loop van de nacht naar vrijdag draait de wind van het zuiden naar het noordwesten en gaat het steeds harder waaien.

Aan het einde van de nacht en in de ochtend waait het hard tot stormachtig (windkracht 7 à 8) langs de noordwestkust, in het Waddengebied en rondom het IJsselmeer. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor een groot deel van het land (alle provincies behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Die waarschuwing geldt tussen 04.00 uur 's nachts en 13.00 uur 's middags.

Ook de windstoten worden vrijdagochtend krachtiger met 90 tot 100 km per uur. Weervrouw Roosmarijn Knol verwacht lokaal ook zeer zware windstoten: "Dan hebben we het over windvlagen van meer dan 100 kilometer per uur. Vrijdag zijn lokale uitschieters mogelijk naar 110 tot 120 km per uur." Ter vergelijking: tijdens storm Conall vorige week was de zwaarste windstoot 128 km per uur, op Vlieland.

Voor een officiële storm moet het op een weerstation van het KNMI een uur lang met gemiddeld windkracht 9 waaien. Dat zou aan het eind van de nacht kunnen gebeuren en in de vroege ochtend aanhouden, denkt Knol. "Dat zou dan de eerste winterstorm zijn, aangezien de meteorologische winter op 1 december is begonnen."

Zaterdag: storm Darragh

Vrijdag overdag kalmeert de atmosfeer weer even. Maar op zaterdag gaat het opnieuw harder waaien. De stormdepressie die dat veroorzaakt, heeft in Ierland al de naam Darragh gekregen. De verwachting is dat Darragh de meeste wind gaat opleveren aan de Zeeuwse kust. Daar waait dan een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Het is mogelijk dat de wind iets zwaarder uitpakt en dan kan het opnieuw tot storm komen.

Darragh is al een tijdje te zien boven de Atlantische Oceaan. De eventuele storm van vrijdagnacht en -ochtend zal zich vanavond pas in rap tempo verder ontwikkelen. Mochten de weerdiensten nog besluiten om die storm ook een naam te geven, zal dat Éowyn worden. Of de storm een naam krijgt, is afhankelijk van de verwachte impact.

De lijst met stormnamen wordt jaarlijks bekendgemaakt voor het nieuwe stormseizoen, dat in september begint. Dat gaat altijd op alfabetische volgorde en er worden om en om mannen- en vrouwennamen gegeven. Het KNMI werkt daarin samen met het MetOffice (Groot-Brittannië) en de Ierse weerdienst (Met Éireann).

Tweeling?

Of het echt twee keer tot storm komt, moet dus nog blijken. Mocht dat gebeuren, zo kort achter elkaar, spreken meteorologen van een tweelingstorm. "Dat is al vrij zeldzaam", weet Roosmarijn Knol. "Maar in Nederland hebben we een paar jaar geleden zelfs een drielingstorm gehad. In februari 2022 trokken binnen drie dagen de stormen Dudley, Eunice en Franklin over Nederland."