Chris Fairweather/Huw Evans/Shutterstock Overstroming in een straat in de stad Pontypridd in Zuid-Wales

NOS Nieuws • vandaag, 16:40 Storm Bert raast verder over VK, kan nog tot veel overlast leiden

Storm Bert die over het Verenigd Koninkrijk en Ierland trekt, heeft tot overstromingen geleid. Volgens de weerdienst moet op veel plaatsen het ergste nog komen. Het Met Office, het KNMI van het Verenigd Koninkrijk, verwacht meer overstromingen en harde windstoten en waarschuwt mensen voorzichtig te zijn.

In Schotland krijgen mensen het advies alleen de deur uit te gaan als het echt nodig is. De harde wind gaat daar gepaard met zware sneeuwval. Er zijn al wegen afgesloten omdat ze onbegaanbaar zijn geworden.

Smeltende sneeuw

Grote hoeveelheden regen veroorzaken in combinatie met smeltende sneeuw overstromingen in Engeland en Wales. Vooral in het zuiden en westen geldt nog tot vanavond laat een waarschuwing voor harde wind en ook in Ierland kan het flink stormen. Met name aan de kust kan de wind tot gevaarlijke situaties leiden.

Inwoners van de stad Pontypridd proberen met emmers het water buiten de deur te houden:

0:42 Auto's drijven door de straten in Wales

De storm leidt tot veel overlast voor het verkeer. Trein-, bus- en veerdiensten zijn ontregeld en het vliegverkeer ligt deels stil.

British Gas heeft mensen geadviseerd voedsel in te slaan en zaklampen, batterijen en dekens bij de hand houden voor als de stroom uitvalt.

Zeker twee mensen zijn sinds de storm gisteren aan land kwam om het leven gekomen. Een man in Winchester overleed toen een boom op zijn auto viel en in Noord-Wales is een vermiste man die zijn hond uitliet dood teruggevonden. In tienduizenden huizen viel de stroom uit. In het noorden van Wales zijn vijf volwassenen en vijf kinderen gered uit een woning na een aardverschuiving.

Nieuwszender Sky News plaatste beelden van overstromingen op X:

In Zuid-Wales is plaatselijk meer dan 100 mm regen gevallen, de hoeveelheid die normaal in de hele maand november valt. In de plaats Pontypridd staan huizen blank en staan auto's onder water doordat de rivier de Taff is overstroomd.

Volgens meteorologen trekt de zware regen langzaam naar het oosten en kan hij daar tot meer overstromingen en stroomuitval leiden. Plaatselijk wordt zo'n 150 mm regen verwacht. Ook wordt overlast voor reizigers op de weg en het spoor verwacht en vallen er vluchten uit. Rond Londen zijn de parken uit voorzorg dicht en in het hele land zijn evenementen afgelast. Er zijn opvangplekken ingericht voor gedupeerden. De overlast kan morgen nog aanhouden.

Ook gisteren leidde storm Bert al tot problemen met harde windstoten en overstromingen. Dat leidde tot veel overlast en schade.