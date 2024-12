ANP Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestijn in de Haagse rechtbank

NOS Nieuws • vandaag, 13:31 • Aangepast vandaag, 15:05 ON-presentator Raisa Blommestijn veroordeeld tot 80 uur taakstraf, meer dan de eis

Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestijn is veroordeeld tot tachtig uur taakstraf, waarvan veertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ze krijgt de straf vanwege groepsbelediging en smaad. De uitspraak valt zwaarder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat veertig uur had geëist.

De rechter in Den Haag oordeelt dat de ernst van de feiten niet voldoende naar voren komt in die eis.

'Groepsbelediging'

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Blommestijn heeft aangezet tot onverdraagzaamheid en zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. De 30-jarige presentator werd onder meer vervolgd omdat ze zich volgens het OM in mei vorig jaar op X beledigend uitliet over zwarte mensen.

Met de opmerking op X reageerde Blommestijn op een video van een mishandeling waarin een witte man werd getrapt door zwarte jongens. "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoe veel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden? Talloze waarschijnlijk: de open grenzen-elite importeert dit volk met bosjes, met alle gevolgen van dien", schreef Blommestijn.

'Twee groepen tegenover elkaar'

Volgens de rechtbank zet Blommestijn met haar tweet "twee groepen mensen op basis van hun verschillende huidskleur tegenover elkaar, waarbij blanke mensen als slachtoffer van mensen met een donkere huidskleur worden neergezet". Zelf noemde Blommestijn de opmerkingen eerder "politiek commentaar"; de vervolging van het OM was volgens haar "bizar".

De presentator zei eerder een beroep te doen op haar vrijheid van meningsuiting en legde uit dat ze met haar uitingen alleen doelde op het gedrag van de mensen in de video. "Het gaat me om hun gedrag en niet om hun kleur." In het kader van vrijheid van meningsuiting mag er veel gezegd worden, oordeelt de rechtbank, maar dat Blommestijn "de grenzen heeft overschreden".

Sidney Smeets

Daarnaast moet de ON-presentator een schadevergoeding betalen aan advocaat en voormalig D66-Kamerlid Sidney Smeets van 1550 euro. In een tweet noemde zij hem "kleuterneuker." Hij kwam in opspraak na meldingen op X over seksueel wangedrag bij jonge jongens, onder wie minderjarigen. Smeets zou hen op ongewenste manieren benaderd hebben. Smeets is hiervoor nooit vervolgd.

'Betekenis in de schoenen geschoven'

"Het is vandaag een zwarte dag voor de democratie, een zwarte dag voor de rechtsstaat en een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting", reageert Blommestijn in een interview van ON. "Ik ben hier net veroordeeld, maar met mij is iedereen veroordeeld die mijn standpunten deelt. Iedereen die kritiek wil uiten op het overheidsbeleid, ik kan het niet anders zeggen, is hier door de rechtbank gewoon neergesabeld vandaag."

Volgens Blommestijn zijn haar woorden onjuist geïnterpreteerd door de rechtbank. "Ik heb uitgelegd tijdens de zaak wat ik met mijn woorden heb bedoeld. Er wordt je gewoon een interpretatie en betekenis in de schoenen geschoven die je niet hebt gezegd, geschreven of bedoeld."

De advocaat van Blommestijn zegt met de presentator in hoger beroep te gaan.